Las aguas fecales inundan de nuevo el colegio Valentín García Yebra

Aguas fecales en un pasillo. En la columna se puede ver la corrosión provocada por las sucesivas inundaciones.

Padres y madres de escolares del colegio Valentín García Yebra de Ponferrada denuncian que las aguas fecales siguen inundando el gimnasio y las aulas, baños e instalaciones del sótano cada vez que llueve. “El problema ya no es de este año y los niños tienen que ir al gimnasio y a las aulas para poder tener sus clases, estén inundadas o no”, indican. Asimismo, manifiestan que “la dirección del centro o no ha hecho nada o no le hacen caso y como siempre pasa en estos casos, Ayuntamiento, Junta, Diputación o Estado ( no sabemos de quién es la responsabilidad) se pasan el muerto de unos a otros y nadie hace nada”.

En anteriores inundaciones, las aguas fecales, que encuentran salida por una arqueta, destrozaron incluso muebles, material escolar y trabajos de los escolares si bien la falta de salubridad es la consecuencia más graves de este problema y las que más preocupan a los progenitores de los escolares, que se muestran desesperados.

Los padres y madres señalan que si bien el Ayuntamiento de Ponferrada envía al Servicio de Limpieza cuando se producen las inundaciones, las aguas fecales impregnan paredes y muebles dando lugar a malos olores continuados y riesgo de infecciones.