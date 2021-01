Las asesorías denuncian falta de comunicación para tramitar las ayudas a la hostelería

Manifestación del sector de la hostelería en Ponferrada frente a la sede de la Junta de Castilla y León. / QUINITO

La Asociación Leonesa de Oficinas y Despachos (Alod), integrada en la Federación Leonesa de Empresarios (Fele), trasladó este martes su “asombro” ante las últimas declaraciones del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, quien aseguraba que han sido escasas las solicitudes recibidas en la administración autonómica por parte de empresarios de hostelería para optar a las ayudas de los dos planes de choque aprobados.

En esas declaraciones, el presidente hacía además referencia expresa al trabajo de asesorías y gestorías, animándolos a hacer un “mayor esfuerzo” por difundir tales ayudas, así como su gestión y tramitación.

Por ello, desde la Asociación Leonesa de Oficinas y Despachos manifiestan que en la actualidad apenas hay ayudas directas a la hostelería por parte de la Junta, “debiendo analizar si esa falta de solicitudes corresponde no a la desinformación sino a la escasez y a que las que existen resultan insuficientes, puesto que no van parejas con las nuevas restricciones y porque no se han aprobado hasta la fecha las ayudas que hosteleros y otros autónomos y empresarios, necesitan, condicionándolas en muchas ocasiones a requisitos que no es posible cumplir”.

Añaden que desde el inicio de la pandemia, la administración ha hecho recaer sobre las asesorías y gestorías “una carga de trabajo insólito que han asumido estoicamente, sin ningún tipo de apoyo, para que los ciudadanos no se vieran perjudicados por la cantidad de trámites que se les impuso para poder acceder a las medidas que trataban de paliar las consecuencias económicas de esta pandemia”. Por lo que la labor de difusión, añaden, le compete a la propia administración, que dispone de un servicio específico para llevar a cabo esta labor y que hasta la fecha no está en funcionamiento.

También señalan que el sector al que pertenecen las asesorías y gestorías, así como el resto de profesionales que se dedican al asesoramiento de empresas, en su papel como intermediarios con los ciudadanos, se dedica a prestar sus servicios al ciudadano, a los autónomos y a las empresas, a los que trata de proteger con su trabajo diario, a pesar de la inseguridad jurídica y desinformación vigente provocada por la propia administración.

Para la presidenta de Alod, Noelia Rodríguez, el hecho de que se hayan presentado un pequeño número de solicitudes “no es en ningún caso responsabilidad de las asesorías o gestorías como ha insinuado el presidente regional. Nuestro trabajo siempre ha sido, y más en este último año, estar pendiente de la normativa que afecta a los negocios de nuestros clientes, y ayudarles a tramitar todas esas ayudas que apruebe la administración y que les beneficie en función de las características y necesidades de cada uno”.

Si no se aprueban ayudas, recalca, no hay solicitudes que tramitar. La aprobación de ayudas y subvenciones que realmente sirvan para paliar los efectos económicos de la pandemia, así como su difusión, solo le compete a la Administración, afirma.