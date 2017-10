Los grupos de las Cortes apoyaron hoy, con la única abstención de Ciudadanos, una proposición no de ley (PNL) del Grupo Popular para que se desarrolle desde el Gobierno una regulación normativa que permita el mantenimiento de la actividad de las cuatro centrales térmicas de la Comunidad, junto a la solicitud de una ayuda de Estado para compensar la entrada preferente en las centrales de carbón autóctono. A su vez, el pleno dio luz verde a una propuesta similar del PSOE para instar al Gobierno a aprobar un Real Decreto, tras alegar ayuntamientos y el Consejo Comarcal del Bierzo que se blinde a las térmicas como elemento de garantía de seguridad de suministro eléctrico y blindar el uso de combustibles fósiles a través del denominado ‘despacho preferente’.

En la primera proposición no de ley el PP aceptó la enmienda de Podemos que solicitaba que la propuesta no solo fuera para evitar el cirre de Compostilla II, fijado para 2020, sino que se amplíe a las otras tres centrales térmicas de La Robla II, Anllares y Guardo.

Salvador Cruz García, del PP, señaló en la defensa de la PNL que desde la Junta ya se tiene la iniciativa de un Plan de Dinamización Comarcas con 37 millones de euros inversión y que lo que ahora se pide es que ante el anuncio de Endesa de cerrar Compostilla II en junio de 2020 las Cortes insten a la Junta a solicitar al Gobierno que “por interés público se mantenga la actividad”. Igualmente, señaló que se reclama una menor dependencia energética exterior y que exista un ‘mix enérgético’ más equilibrado con el uso de carbón autóctono.

“Así se paliará la subida electricidad como cuando hubo problemas de funcionamiento de las centrales. Mantener el empleo y la actividad económica en la comarcas es el objetivo primordial y lograr competitividad en el sector minero. También quemar carbón autóctono al menos entre un 4-5 por ciento del ‘mix energético’ y canalizar en la UE que se pueda compensar con una ayuda estatal a las térmicas por poder ejercer esta actividad. Pedimos máximo consenso al ser trascendental para la Comunidad”, dijo el procurador del PP.

Tres enmiendas de Podemos, presentadas por el procurador Ricardo López Prieto, se refirieron al ámbito de la actividad ya que solo Compostilla II tiene fecha de cierre fijada en 2010 por Endesa “junto a la de Anllares y falta aún saber lo que hará Iberdrola en Velilla y si seguirá esa cebtral palentina más allá de 2020”. Además, pidió que se incluya en la PNL al carbón autóctono como reserva estratégica y un apoyo expreso a las centros de investigación, captura y almacenamiento de CO2 (Ciuden). Respecto a la idea de apoyar la compra de mineral autóctono, se mostró a favor pero apuntó: “Cuidado con que se quede en papel mojado ya que se dice que el carbón en Europa tenderá a ser eliminado de los procesos de generación eléctrica frente al aumento de la entrada de renovables”, agregó.

Abstención de Ciudadanos

Manuel Mitadiel, de Ciudadanos, planteó su abstención en la cuestión de mantener térmicas y precisó que aunque se fijará 85 por ciento de carbón de importación y 15 por ciento de autóctono “no es suficiente el mecanismo” propuesto de apoyo y se debe recoger que exista un proyecto de futuro para muchas comarcas y pedir que “se incentive con ayudas a las térmicas”, ya que se fía a la buena voluntad y antes debe de garantizarse la rentabilidad de las inversiones para descontaminación”. Añadió que las propuestas en minería “no deben ser un brindis al sol y que se solucione todo con millones desde las administraciones”.

Por el Grupo Socialista, Álvaro Lora, explicó que se trata de “un mal momento para la cuencas mineras” y que ello es “culpa de PP” al existir solo tres minas abiertas con 400 mineros en León, ”a pesar de que el carbón es a veces la segunda fuente de producción eléctrica” y se lamentó de que se siga quemando carbón de otros países “cuando lo que hay que hacer es bonificar el autóctono, ya que Anllares quema 60 por ciento del actual por ejemplo y es muy importante en la comarca del Sil, al igual que la La Robla II en su zona”. Justificó el voto a favor en que las cuencas mineras están cansadas. “Hay muchos vendedores de humo y esperamos que el que salga ahora sea el de la quema de carbón autóctono”, concluyó.

Además, salió adelante, como en el caso de la anterior PNL del Grupo Popular, otra del PSOE para que el Gobierno regule por Real Decreto a las centrales térmicas como una garantía de seguridad de suministro eléctrico y que se blinde el consumo de combustibles fósiles como servicio público, lo que se contempla en la Directiva Europea del Mercado Interior de la Electricidad.

Por el PSOE, su procurador Óscar Álvarez, defendió la PNL y recordó que su grupo ha traído “desde siempre” reivindicaciones de los mineros a las Cortes y criticó que el PP firmara el Plan Carbón 2013-2018 a “sabiendas de que no se iba a cumplir”. Dijo además, en alusión a lo expuesto por la Unión del Pueblo Leonés (UPL) respecto a la “falta de credibilidad” en el tema minero que se debe conjugar más el verbo “hacer que le corresponde al poder ejecutivo y no al legislativo” y dio la binvenida al PP “en el apoyo a la adopción de medidas para tratar de apoyo la permanencia del sector minero”.

El PSOE aceptó en su PNL las enmiendas de Podemos expuestas por su procurador Ricardo López Prieto, para que las centrales térmicas se vinculen al carbón autóctono y las energías renovables y que se inste a las compañías eléctricas a decir si invertirán en medias ambientales en estas instalaciones más allá de 2020. “No tienen que ser los consumidores los que hagan frente a ellas y les repercuta en la factura de la luz”, dijo.

A su vez pidió al Gobierno pasar por Europa y que se apruebe el ‘despacho preferente’ de mineral autóctono a las térmicas y obtener autorización y luego saber si el PP defenderá la permanencia del carbón en las cuencas de León y Palencia. “Nos tememos que las propuestas no sirvan si luego no se quema carbón autóctono y para este grupo las expectativas no son muy optimistas”, argumentó.

Luis Mariano Santos Reyero, de la UPL, señaló que hablar de minería es un “problema de credibilidad” y que le parece bien todo lo que se proponga en el tema de las térmicas y la compra de carbón autóctono, pero recordó que “ya han pasado casi cien proposiciones para salvar el sector minero y el proceso viene del 91 y se ha conseguido casi acabar con las cuencas. No podemos ser creíbles con los pocos mineros que quedan y entre todos debemos dar respuestas reales”.

José Sarrión, integrante del Grupo Mixto a través de IU, presentó otra enmienda a la PNL del PSOE para que se incluya y remarque que la minería de interior “es menos contaminante y debe tener preferencia en la continuidad del sector”. Por parte de Ciudadanos, Manuel Mitadiel dijo que la PNL del PSOE tiene los mismos elementos que la propuesta anterior del PP y que los argumentos de su partido no pueden ser distintos y mantuvo “su excepticismo”, por que si un apoyo económico no sirvió antes “mal lo puede hacer ahora”.

Por el Grupo Popular, el procurador José Otero Merayo agregó que la propuesta del PSOE es muy similar a la suya y que “va a rebufo” de lo ya planteado. “Nadie nos va a dar lecciones en los foros en los que se defiende la actividad minera, el empleo en las cuencas y el apoyo al consumo preferente de carbón autóctono’, pero aún así pensamos que es insuficiente ante las consecuencias del cierre de las térmicas. Eso debe conseguir la nueva norma y el Gobierno tiene que intervenir y no dejarlo en manos del consejo de administración de cualquier empresa eléctrica. Debe de impedir el cierre de centrales que se alimentan de carbón autóctono”, finalizó.