Las Edades más enanas

Las Edades del Hombre nacieron con el múltiple objetivo de sacar a la luz, rescatar y poner en valor la importante riqueza artística, cultural, patrimonial y hasta inmobiliaria de lo sacro en Castilla y León. En sus primeros años, suponía todo un acontecimiento social y económico de primer orden con la Casa Real participando y dándole aún más repercusión mediática -ya de por sí de cobertura nacional general y especializada-. Si hasta hubo Edades en Nueva York o en el corazón de Europa…

Se puede morir de éxito, sí. Y algo parecido parece amenazar a Las Edades del Hombre. Hubo formatos de exposición en edificios compartidos y hasta en localidades cercanas a la vez. Ya sólo faltaría una edición en la nube, on line, virtual. Pues no. Hete aquí que a las mentes poco claras y algo cobardicas de Ciudadanos que para la próxima edición del acontecimiento menguante en calidad e interés han decidido celebrar el evento en tres lugares muy equidistantes y diferentes a la vez. Esto es, rizar el rizo del absurdo.

Por un lado se ha fallado al dividir la envergadura y fuerza de la exposición. Antes incluso rescataba edificios eclesiásticos y catedrales de su ruina. A la localidad que era elegida le tocaba un poco la lotería por mor de las subvenciones públicas de mejora en sus sedes y de los objetos artísticos escogidos. Y por otro lado, como entregados al esperpento, al teatro de lo absurdo. Reflejo distorsionado de lo que fueron y ya no es.

No se tiene en cuenta el pelaje del paisanaje castellano y leonés. Nótese que el periodista no ha mencionado, a propósito, ninguna localidad. Cuando existían lugares que encajaban a la perfección con el espíritu con el que nació esta iniciativa se destroza todo su sentido. ¿Vamos a Burgos o a Sahagún? ¿A Villafranca del Bierzo o a Alpedrete del Páramo? Lo que no casa, no casa.

El provincialismo, algo muy común en el corazón peninsular, ha brotado con fuerza. Peleas por las sedes y mercadeo de las últimas miserias. Si José Velicia levantase treinta años después la cabeza…

Para ABC