Las elecciones, los temas propios y los sucesos: Lo más leído de 2019 en El Bierzo Digital

El 2019 ha sido sin duda un año marcado por las elecciones generales, municipales, regionales, europeas y otra vez generales, algo que los lectores de El Bierzo Digital han seguido con interés y preocupación. Los comicios encabezan el top de la lista de más leídos este año. Le siguen de cerca los temas propios de la redacción y los sucesos. Por desgracia los daños de las heladas, riadas, granizadas y accidentes de tráfico y laborales han sido importantes en la comarca.

En el número 1: El PSOE gana las elecciones municipales en Ponferrada después de 24 años en la oposición

En 2019, el PSOE volvió a ganar en Ponferrada unas elecciones municipales después de 24 años en la oposición. La lista encabezada por Olegario Ramón ha conseguido 9 de los 25 ediles de la corporación municipal, superando así los resultados obtenidos por su compañera Ángela Marqués en los comicios de 2015 cuando consiguió 6 ediles, aunque lejos de la mayoría absoluta.

Las primeras aproximaciones electorales con el 34,46% de los votos escrutados en Ponferrada ya le otorgaban la mayoría. El dato final mejoró incluso las encuestas, que le concedían 8 ediles. No obstante, el resultado hacía necesario pactar para formar gobierno. El Partido Popular se quedó como segunda fuerza más votada con 6 ediles y empataban como “llave” Coalición por El Bierzo, Ciudadanos, USE Bierzo, PRB y Podemos con dos ediles cada uno.

En el número 2: PSOE, CB y Podemos se alían para hacer alcalde a Olegario Ramón y gobernar Ponferrada con “transparencia, comunicación y lealtad”

El 3 de junio,los candidatos del PSOE, Olegario Ramón; de Coalición por El Bierzo, Pedro Muñoz; y de Podemos, Lorena González, anunciaban el pacto entre las tres formaciones que lideran para gobernar el Ayuntamiento de Ponferrada. El acuerdo al que han llegado las tres formaciones “da prioridad a la estabilidad, al respeto y a la voluntad popular de conformar un gobierno progresista en el ayuntamiento de Ponferrada”, manifestó Ramón. Así, para los próximos cuatro años, comprometieron “transparencia, comunicación y lealtad”, sin excluir al resto de grupos. “Este acuerdo no impide que otras fuerzas se sumen y apoyen nuestras decisiones”, manifestó Ramón, que puntualizó que, “eso sí, de no hacerlo, les pido que no las boicoteen”. Ante un mandato que prevé “complejo”, Ramón agradeció a CB y Podemos su “responsabilidad para poner por encima de todo los intereses generales de la ciudadanía” y “sumar fuerzas en un momento en que la ciudad está necesitada de grandes consensos”.

En el número 3: Los 7 hombres y 6 mujeres que gobernarán Ponferrada

Seis mujeres y siete hombres, en su gran mayoría con estudios universitarios y una dilatada trayectoria laboral, serán los encargados de dirigir los asuntos municipales de la capital del Bierzo desde el 15 de junio, cuando tome posesión la nueva corporación y se elija al alcalde, Olegario Ramón.

Los temas propios de la redacción también han tenido una buena respuesta por parte de nuestros lectores. Así les mostramos el Bierzo vaciado, a través de los ojos de un pescadero ambulante: el corto ‘El Chicharrero’ opta al premio ‘Repsol Rompiendo Barreras’, Mitad lacianiego, mitad berciano: Juan Dos Santos da el salto de la pequeña a la gran pantalla o la historia de Ramiro Armesto, el último berciano al frente de la Diputación antes de Eduardo Morán.

El apartado de sucesos fue el tercero más leído del año con tristes noticias como Una familia berciana pide ayuda en las redes sociales para encontrar a su sobrino desaparecido en el festival de Ortigueira, Fallece a los 62 años el exregidor de Oencia, José Estanga, el ‘alcalde rockero’ del Bierzo o las innumerables catástrofes meteorológicas, accidentes de tráfico, atropellos y accidentes laborales que es mejor no volver a recordar porque están en nuestra memoria.