Las hectáreas quemadas en la sierra de la Culebra superan las 25.000

Incendio en la Sierra de la Culebra (Zamora)

El incendio forestal declarado durante la noche del pasado miércoles en la Sierra de la Culebra (Zamora) ha quemado una superficie que puede oscilar “entre 25.000 y 30.000 hectáreas”, según apuntó hoy el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal , José Ángel Arranz, a la espera de la cifra que arroje la nueva perimetración.

“Aproximadamente a las seis de la mañana, el perímetro del incendio ha quedado estabilizado y ha continuado así a lo largo de la mañana. Ha habido alguna reproducción, siempre en el interior del perímetro, y lo que estamos ahora es esperando estas horas críticas, que empiezan ahora, en torno a las dos de la tarde, hasta las seis o siete de la tarde”, explicó.

“A las seis se espera la hora más crítica, con vientos de 40 kilómetros por hora en sus picos, y esto fue la mitad de lo que ha sido esos días, con lo cual, la situación mejora. Estamos con humedades relativas de cerca del 80 por ciento, cuando estábamos con humedades de cerca del 20 por ciento; es decir, la situación ha mejorado y con los medios que hoy hay disponibles, creemos que esas reproducciones que, con casi toda seguridad, se van a dar durante estas horas, pues van a poder ser controladas”, añadió.

José Ángel Arranz hizo estas declaraciones en las inmediaciones de Sarracín de Aliste (Zamora), donde se ubica el puesto de mando avanzado que coordina el operativo contra el fuego.

El director general expuso los detalles técnicos del incendio forestal en una intervención ante los medios de comunicación, en la que participaron el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones. “El incendio sigue en nivel 2 y, posiblemente, siga hasta que tengamos el incendio prácticamente controlado porque el riesgo de posibles reproducciones cuando tenemos una superficie que superará, posiblemente, las 25.000 hectáreas. stamos hablando de 25.000 a 30.000 hectáreas”, indicó.

“Con toda esa zona, todavía con mucho material, con mucho combustible, el riesgo de que, en el momento en que suban las temperaturas, haya reproducciones, va a ser elevado durante días a no ser que lloviera, lo cual no está en las previsiones. Hoy ha habido unas ligeras precipitaciones, que han ayudado, han refrescado, pero en los próximos días, hay una DANA, ahora mismo, encima, aire frío que puede ayudar a que el tiempo continúe más estable y favorable pero no se esperan grandes precipitaciones”, detalló.