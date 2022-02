Las incógnitas del 13F

El segundo ¿debate? para las elecciones del 13F en Castilla y León, una aseadita sesión de ‘por favor, dígannos lo que han pactado contar en el tiempo estipulado’, consiguió que 300.000 espectadores pasaran en algún momento por la emisión de CyLTV a lo largo de cinco horas. Casi 200.000 vieron el primero, contando solo los espectadores del debate, sin añadir el programa anterior ni el posterior. Alfonso Fernández Mañueco, intentando evitar su envaramiento y frialdad connatural, estuvo mejor que en el primero. Al final asumió el “Aquí el que se la juega soy yo, no Pablo Casado”, para tratar de zafarse de la campaña que ha dejado que le hagan sus compañeros de partido (Aznar, Ayuso, Casado), una vez olvidada la metedura de pata del ministro Garzón.

Quién me mandó a mí...

Imagino que Juanma Moreno en Andalucía ha tomado buena nota, ya que es al próximo que le toca convocar elecciones. Mañueco consiguió no decir nada de Vox, cuando tras el domingo puede que se encuentre en la tesitura de tener que ponerlos en el sitio que antes tenía Ciudadanos. Le ronda el lamento de ‘quién me mandó convocar elecciones’. Al no lograr el objetivo de aclarar los pactos poselectorales, Luis Tudanca intentó desacreditar las promesas del PP y echar mano de las decisiones vendibles del gobierno Sánchez para apelar al cambio tras 35 años, su marca de campaña. Francisco Igea aprovechó que ya no estaba confinado para apuntarse los éxitos del gobierno saliente.

Los que no estaban, deciden

Un debate a tres dejó de espectadores a los que probablemente decidirán el gobierno: Vox, Unidas Podemos, UPL, Por Ávila o Soria ¡Ya! Puede darse la mayor dispersión de voto de la historia de la comunidad. El PP, responsable de convocar unas elecciones anticipadas, parte de su peor resultado en décadas y el PSOE de casi el mejor. Habrá que ver las consecuencias en la participación de que se vote por primera vez solo para la comunidad, más allá de un día con algo de lluvia. ¿Qué eje predominará? ¿El nacional o el regional? ¿El regreso al bipartidismo o el fenómeno de la España Vaciada?

Algunos datos

La edad media en la comunidad es de 48,4 años. En León, Zamora y Salamanca es todavía un poco más alta. León ha perdido unos 80.000 habitantes desde las primeras elecciones autonómicas y tiene una densidad de población de 30 personas por kilómetro cuadrado, un tercio de la española. Hay más de medio millón de pensionistas en la comunidad, uno de cada cuatro electores.

Castilla y León está prácticamente en la media en gasto sanitario, educativo y social por habitante, por encima de algunas comunidades con gobiernos de izquierdas. Sin embargo, cualquiera que haya tenido que pasar por un hospital o intentado solicitar la ayuda por dependencia puede haberse enfadado bastante escuchando a los candidatos. Veremos qué sucede el domingo y sus consecuencias, dentro y fuera de la comunidad.

Ángel M. Alonso Jarrín

@AngelM­_ALONSO