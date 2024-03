Las instituciones de León reclaman en Igüeña una defensa de la mujer “los 365 días del año”

La Diputación, la subdelegación del Gobierno, la delegación territorial de la Junta, el Ayuntamiento de León y la ULE celebran el Día de la Mujer en Igüeña. / Twitter Ayuntamiento de León

La Diputación, la subdelegación del Gobierno, la delegación territorial de la Junta, el Ayuntamiento de la capital leonesa y la Universidad de León unieron esta mañana sus voces para reclamar que la defensa del papel de la mujer y la igualdad se haga “los 365 días del año” y no solo hoy, 8-M, Día Internacional de la Mujer. Así lo dijeron esta mañana en Igüeña, escenario elegido este año para llevar a cabo el acto institucional de esta jornada, organizada por la Diputación de León, con un homenaje a las mujeres mineras.

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, aseguró que un acto como el de hoy “es el reflejo de la importancia que todos y todas damos al papel de la mujer. No podíamos dejar pasar la oportunidad de homenajear a estas mujeres de la mina, que también hicieron un trabajo callado y silencioso y que muy pocas veces fue reconocido y que ahora por suerte estamos reconociendo”, explicó. Y añadió lo duro del trabajo de esas “mineras”, que tras cumplir con sus labores en este espacio volvían a casa para seguir con las tareas del hogar, “mientras los hombres no lo hacían”, explicó. “Ojalá no tuviéramos que celebrar un día como hoy porque eso significa que queda mucho camino por recorrer. El 8M debería ser los 365 días del año”, siguió.

Palabras ratificadas por el subdelegado del Gobierno en León, Faustino Sánchez, quien dejó claro que el “feminismo es un movimiento por la igualdad. Si no es así, no se ha entendido la lucha”, dijo. Además considera “un acierto” que este año la celebración se haya llevado al medio rural, a una localidad como Igüeña, y con un reconocimiento a esas mujeres mineras. “Esto viene de una situación muy discriminada. La mujer estaba muy dedicada al cuidado de los hijos y la casa. Se casaban muy jóvenes y tenían que estar al cargo de todo, de la familia, los hijos, o la asistencia a los mayores”, continuó. Sánchez también recordó que hoy se celebra un Consejo extraordinario de Ministros para “recalcar que no hay que dar marcha atrás en la defensa de los derechos de la mujer, en la lucha contra la violencia, la prostitución o romper los techos de cristal”, finalizó.

Por su parte, el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, animó a la unidad de todas las instituciones. La Junta mantiene en marcha un plan de igualdad, dotado con 168 millones de euros, gracias al cual en la provincia de León las empresas ya han aprobado 150 planes de igualdad.

El alcalde de León, José Antonio Díez, aseguró que la igualdad es una “batalla” en la que todos debemos estar unidos. “Acabar con las brechas salariales, las desigualdades en el cuidado de las persona mayores. En esa batalla en la que estamos todos es muy importante el compromiso de las instituciones. y desde el ayuntamiento buscamos esa igualdad plena”, aseguró.

El vicerrector de Responsabilidad Social, Cultura y Deportes de la Universidad de León, Isidoro Martínez, pidió que se trabaje en este fin desde Primaria y la ESO, que las niñas vean desde pequeñas ejemplos de mujeres que llegan a puestos de relevancia. “La Universidad tiene también una responsabilidad. Cada año cuando se celebra la memoria final del curso los mejores expedientes académicos son de mujeres. se está demostrando que cuando se quiere se puede”, ratificó.

Tras las declaraciones de las autoridades se procedió a leer un manifiesto, en el que se aboga por acabar con las diferencias de sueldos, mejorar el acceso de las mujeres a la educación a nivel mundial, acabar con las brechas de la atención médica, rebajar la carga de trabajo de las mujeres en el ámbito doméstico, poner fin a la violencia sobre ellas o que haya representación equitativa en todos los ámbitos sociales.

El acto concluyó con un homenaje a las mujeres trabajadoras de la mina, con siete representantes que a través de sus testimonios han dado cuenta de las condiciones de un trabajo muy duro, que desempeñaron de jóvenes en el municipio. Son Beatriz Malcón, Merencia Fernández, Teresa García, María del Rocío Martínez, Arselina Álvarez, Lucrecia Alonso y Celia Crespo, quienes pondrán voz a sus recuerdos en los lavaderos y en el cribado del carbón en un vídeo preparado para la ocasión.