Las juntas vecinales piden participar en las políticas de reconstrucción y “sentido común” con el mundo rural

Las juntas vecinales reclaman participar en el diseño y gestión de las políticas de reconstrucción económica y social tras la pandemia. Es una de las conclusiones a las que se llegó este sábado en el primer concejo telemático convocado por la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores y al que asistió cerca de un centenar de representantes de pedanías de la provincia y de otras como Burgos.

“El diseño de muchas políticas debe partir de abajo arriba, contando con las comunidades locales. Son las que tienen el conocimiento de la realidad que sufren las personas mayores y también los agricultores y ganaderos”, argumentan.

También lamentaron que no se hayan tenido en cuenta a las juntas vecinales en la gestión de la crisis sanitaria, “siendo las que mejor conocen la realidad de cada pueblo y de sus habitantes. Han podido colaborar y muchos ayuntamientos y administraciones superiores no han contado con ellas. A los pueblos no han llegado las mascarillas en condiciones de garantía sanitaria, y por supuesto, no se han hecho test de ningún tipo”.

Los asistentes criticaron “que no hubiera sensibilidad y sentido común con el mundo rural, para poder permitir el cultivo de los huertos de autoabastecimiento en los pueblos o poder ir a recoger leña al monte, actividades que, hechas con garantías, son necesarias para la economía de los vecinos”.

La capacidad de acceso a internet de calidad es otra de las peticiones lanzadas desde este encuentro, cuyo desarrollo sufrió dificultades técnicas debidas al deficiente ancho de banda existente en muchos pueblos de la provincia, señalan desde la Federación.