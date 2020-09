Las ‘Muñecas rotas’ de Blanca Porro toman el Museo del Bierzo

Blanca Porro, autora de la exposición ‘Muñecas rotas’, en el Museo del Bierzo / EBD

La artista berciana Blanca Porro expone hasta el 20 de septiembre en el Museo del Bierzo la muestra ‘Muñecas rotas’ dentro de la programación de la Universidad Feminista de Ponferrada, una exposición formada por fotografías y otros elementos físicos que intenta hacer ver al espectador cómo se sienten las víctimas de la violencia de género.

Porro asegura que “como dice el texto principal, yo antes pensaba así: un tío me pone la mano encima una vez y no me la pone más. Pero no se trata de eso, detrás hay un proceso de violencia psicológica muy fuerte y cuando llega la violencia física tiene todo el trabajo hecho. La intención es entender cómo se sienten las víctimas para no juzgarlas ni tener prejuicios en torno al tema. Cada foto es un sentimiento de por qué no pueden salir de ese círculo de violencia”.

La autora de la muestra pone el acento en el tratamiento de los medios hacia la violencia de género con un ataúd lleno de muñecas rotas y forrado con recortes de periódico sobre asesinatos: “Normalizamos las noticias, las vemos en el periódico todos los días y sólo nos llaman la atención cuando las vemos todas juntas. Si vemos algunos titulares, las mujeres ‘mueren’, pero no mueren, las asesinan”.

Blanca Porro da un dato estremecedor al recordar que “la exposición la creamos en 2009 y llevamos once años moviéndola por toda la provincia y fuera de ella. He expuesto ‘Muñecas rotas’ unas diecisiete veces y desde que se inaugura hasta que termina, que suelen ser una o dos semanas, nunca empezamos y acabamos con el mismo número de víctimas. Este año empezamos con 29 víctimas en lo que va de año y probablemente cuando se cierre el día 20 tengamos alguna más”.