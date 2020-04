Las ONG de la provincia aluden a “un millón de razones” para marcar la X Solidaria para marcar la X Solidaria

Las ONG de la provincia han iniciado una campaña para incentivar a los contribuyentes a marcar en su declaración de la renta la casilla 106 de Actividades de Interés Social, conocida como “X Solidaria”.

Las asociaciones aseguran que son más de 11 millones las personas que destinan el 0,7% de su declaración a fines solidarios. Eso supone un 54% del total de contribuyentes. Del 46% que no lo hace, un 11% marca solamente la casilla de la Iglesia Católica y un 35% no señala ninguna.

En el caso de León, un 55,40% de los contribuyentes en 2019 marcaron la X Solidaria, lo que supuso una recaudación de 2.941.421 € que se destinaron a proyectos sociales dirigidos a las personas más vulnerables de la provincia, lo que supuso un incremento de 133.585 € respecto a la campaña anterior.

La campaña busca convencer al 30,98% de declarantes en León que no utiliza esta casilla haciendo un llamamiento sobre “la importancia que tiene este pequeño gesto que no cuesta nada, no pagas más ni te devuelven menos, pero cada proyecto y persona que se beneficia de él es una razón para marcarla ya que apoya a personas mayores, con discapacidad, diagnosticadas con cáncer, personas en riesgo de exclusión, mujeres infancia y tantas otras”.