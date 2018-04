Las organizaciones sociales piden la ‘X solidaria’ en la declaración de la renta

La plaza de la Encina de Ponferrada acogió este jueves la presentación en Ponferrada de la campaña ‘Marca la X Solidaria’, en la declaración de la renta, este año bajo el slogan. ‘¡No te cuesta nada!’. Las organizaciones sociales de la ciudad, encabezadas por AFA (Asociación de Familiares de Enfermos de Alzeheimer) Bierzo, destacaron que en 2017 el dinero recaudado mediante esta opción (el 0,7% de lo destinado al pago de los impuestos del declarante), en total 300 millones de euros, sirvió para ayudar a 7 millones de personas a través de ONGs. Asimismo quiso remarcar que el dinero no se destina a “a las estructuras” de las organizaciones, “sino a programas concretos”. La casilla que se debe marcar para las actividades de interés social es la 106.

La representante de AFA, Ana Pilar Gutiérrez, que actuó como portavoz, explicó además que la X se puede marcar asimismo en las opciones disponibles en la casilla 106, la social y la de la iglesia católica, repartiéndose nuestro 0,7% entre ambas. Lo que sí destacó es que si no se marca ninguna, nuestro dinero irá destinado a los fines generales que decida el estado. Y es que marcar la casilla no cuesta nada, es un dinero que se cobra se marque o no. El hecho de marcar la casilla implica que el declarante decide a qué quiere que se destine su dinero.

