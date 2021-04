Ponferradina-Las Palmas / QUINITO

Con la permanencia en el bolsillo tras la victoria de la semana pasada ante el Lugo, la Ponferradina afronta este domingo una nueva jornada de LaLiga SmartBank con el objetivo de ganar por primera vez en el estadio de Gran Canaria para seguir acechando los puestos de playoff de ascenso a Primera. Te contamos cuándo y dónde ver el Las Palmas vs Ponferradina.

La principal novedad en la convocatoria del equipo berciano podría estar en la vuelta de Ríos Reina casi seis meses después de su última aparición, el pasado 11 de diciembre en el Anxo Carro de Lugo. Bolo reconoció este viernes que, aunque no tenía previsto incluirle en la lista para viajar a Las Palmas “viendo lo bien que se encuentra esperaremos al entrenamiento del sábado para tomar una decisión“.

El técnico blanquiazul rechazó cualquier tipo de conjura para acabar con el gafe de la Ponferradina en el Gran Canaria, donde sólo ha sumado un punto en sus seis visitas previas: “No vivo del pasado y, sobre todo, no me gusta revivir experiencias negativas. Hay que ser optimistas, del pasado sólo se puede aprender para no repetir errores. Hay que ser optimistas. El equipo ha trabajado de forma increíble durante la semana y vamos a Las Palmas con ganas de hacer las cosas bien, sin recordar temas como que allí no se ha ganado nunca, porque eso no sirve para nada”.

Cuestión de rachas

Bolo también se refirió al momento en el que llegan ambos equipos, ya que mientras la Deportiva lo hace tras ganar en casa y con opciones de pelear por el playoff, su rival viene de caer 4-0 ante el Espanyol y con los deberes aún por hacer en cuanto a la permanencia: “No me fío de la racha negativa de Las Palmas, porque sé el equipo que vamos a tener enfrente y cómo trabaja su entrenador, que nos conoce bien. Sabemos que vamos a tener enfrente un rival duro, pero vamos con la ilusión de hacer las cosas bien, sabiendo que podemos complicarles el partido.

Cuándo y dónde ver el Las Palmas vs Ponferradina

El partido Las Palmas vs Ponferradina, correspondiente a la jornada 37 de LaLiga SmartBank, se disputa este domingo, 2 de mayo, a las 20.30 horas (horario peninsular) en el estadio de Gran Canaria. El choque se disputará a puerta cerrada y se podrá seguir en directo a través de Movistar LaLiga.

Alineación de la Ponferradina

Bolo tiene a toda su plantilla disponible para medirse a Las Palmas y podría repetir el once que puso en liza ante el Lugo la semana pasada, que estaba formado por Caro; Paris Adot, Pascanu, Amo, Moi Delgado; Curro, Erik Morán, Sielva, Pablo Valcarce; Kaxe y Yuri.