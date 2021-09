El entrenador de la Ponferradina se mostró sorprendido por el escaso tiempo añadido, aunque aseguró que "no es una excusa"

Pepe Mel y Jon Pérez Bolo charlan antes del partido en el Estadio de Gran Canaria. / LaLiga

Jon Pérez Bolo compareció en la rueda de prensa posterior a la derrota ante Las Palmas aún sorprendido por el escaso tiempo añadido que otorgó Sagués Oskoz (3 minutos) y, aunque aseguró que “tampoco es excusa”, sí manifestó que “creo que se tendrían que haber añadido cuatro o cinco minutos. No hemos perdido porque el descuento haya durado tres minutos, pero con la incertidumbre del resultado cualquier balón al área podía crear incertidumbre en la defensa y podríamos haber empatado”.

El técnico vasco reconoció que “hemos intentado marcar antes para meterles dudas, pero no lo pudimos hacer hasta que quedaban cinco minutos y con el descuento de tres minutos no nos ha dado tiempo a más. Pediremos más reuniones con los árbitros para que nos vuelvan a explicar los criterios de los descuentos. Igual estoy yo confundido, pero no entiendo cómo en algunos partidos se llega a siete u ocho minutos y hoy se queda en tres“.

Tampoco le gustó a Bolo cómo encajó los goles su equipo y aseguró que “el primero es un error nuestro en salida de balón, no puedes conceder una jugada así a gente como Jesé o Pejiño, y aunque vayas perdiendo hay que hacer muy buenas vigilancias, porque si les dejas espacios para correr pasa lo que nos ha pasado en el segundo, que Peñaranda nos coge la espalda de la defensa”.