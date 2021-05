Jon Pérez Bolo da instrucciones a sus jugadores en el Gran Canaria. / LaLiga

Jon Pérez Bolo comenzó su rueda de prensa tras la derrota ante Las Palmas hablando de la jugada polémica del partido, el penalti señalado por Vicandi Garrido que dio lugar al 1-0 para el equipo canario: “No he visto penalti, es más, si eso es penalti, dos minutos antes hay uno más claro a Curro en el área de Las Palmas. El árbitro lo pita, pero creo recordar que tenemos otro colegiado en el VAR que le puede rectificar y no lo ha hecho. No hay nada de nada, el balón está a tres metros y cuando el jugador de Las Palmas ve que no llega, cae al suelo. En directo puedes equivocarte y pensar que hay contacto, como me ha dicho el árbitro en el descanso, pero tiene un compañero que le puede decir que no hay nada“.

El entrenador de la Ponferradina estaba claramente disgustado por esa jugada, que a su juicio marcó el devenir del partido porque “no hemos tenido la cabeza fría para aceptar que pueden pasar estas cosas. El equipo entró muy bien, Las Palmas nos tenía respeto y llegó la jugada del penalti. El error de mi equipo es no seguir metido en el partido pase lo que pase, no nos puede sacar del partido una decisión del árbitro. Por eso perdemos el partido, no solo por el penalti, aunque es determinante porque cambia todo”.

En cualquier caso, con cinco partidos por delante y otros tantos puntos que recortar a la zona de playoff, Bolo advirtió de que “a mí, a mi equipo, a Ponferrada y al Bierzo nadie nos va a quitar la ilusión de seguir peleando para conseguir algo grande y quedar lo más arriba en la clasificación. El próximo partido vamos a salir con el cuchillo entre los dientes para hacer nuestro trabajo. El equipo lo ha dado todo, con sus errores y sus virtudes, y eso tenemos que hacer hasta final de temporada”.

Yuri, fuera por precaución

Por otro lado, Jon Bolo aclaró que Yuri se quedó fuera de la convocatoria definitiva por precaución, ya que el brasileño tenía molestias en el sóleo y corría el riesgo de romperse si forzaba, por lo que optaron por dejarlo fuera para este partido. Además, el técnico lamentó las lesiones de Paris Adot y Amo: “Son cosas que pasan y le está sucediendo a casi todos los equipos a estas alturas de la temporada por la carga de trabajo y minutos. Es un contratiempo, pero esperemos que sea lo mínimo posible. No sé el tiempo que los perderemos, pero ten por seguro que el sábado vamos a salir con once, porque tengo una plantilla grande y confío en todos mis jugadores“.