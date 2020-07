Lashann Higgs completa la plantilla del Embutidos Pajariel Bembibre

Lashann Higgs / TexasSports

El Embutidos Pajariel Bembibre completa su plantilla con el fichaje de la escolta estadounidense Lashann Higgs (Harbour, Bahamas, 1995), que eleva a once el número de jugadoras en un equipo totalmente renovado respecto al de la pasada temporada.

Como varias de las que serán sus compañeras en Bembibre, Higgs llega al Bierzo procedente de la Liga Universitaria de Estados Unidos, donde defendió la camiseta de la Universidad de Texas promediando 9 puntos en su última campaña.

La nueva jugadora rojilla se define a sí misma como “rápida y explosiva. Me gusta aplicarme en defensa y espero ayudar al equipo de cualquier manera. Espero que la Liga Femenina me brinde una nueva experiencia y me dé la oportunidad de aprender y mejorar mi juego”.

Su entrenador, Pepe Vázquez, considera que “es una jugadora de muy buen nivel. No podemos traer jugadoras de la WNBA, pero ha tenido una gran trayectoria universitaria. Posee muchos recursos para finalizar y desbordar en el uno contra uno y me gusta por su intensidad defensiva”. Además, añade, “puede jugar de base y escolta”.

Con la plantilla cerrada, Vázquez asegura que “dentro de las posibilidades económicas del club, estamos contentos. Tenemos un equipo versátil, con jugadoras que pueden ocupar varias posiciones y que nos dan soluciones en caso de lesione. Es un equipo joven, con ganas de trabajar, pero no exento de talento. Tenemos que ser pacientes porque tenemos mucho trabajo por delante. El equipo da un salto en el plano físico respecto a temporadas pasadas. Más allá de tener más centímetros, tenemos más capacidad física, es un equipo más atlético”.