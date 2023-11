Laura Fernández, apostando por la alimentación saludable desde Carracedelo

Laura Fernández, responsable de Devegan Premium en Carracedelo. / QUINITO

Nacida en Colombia y berciana de adopción desde los 11 años, Laura Fernández es uno ejemplo de emprendimiento en el medio rural con su empresa Devegan Premium, una apuesta por la alimentación saludable que nació en Carracedelo en 2016 y que ha conseguido hacerse un hueco en el mercado gastronómico con productos, a priori, tan curiosos como la sobrasada vegetal o la crema de pimientos y castañas.

Su llegada al mundo de la gastronomía llegó de forma casi inesperada, ya que su primera intención cuando se fue a estudiar era dedicarse a las telecomunicaciones: “No tenía claro dónde enfocarme y decidí elegir algo que el día de mañana me brindara un buen sueldo y un trabajo fijo, pero al terminar la carrera me fui fuera y descubrí mi verdadera vocación: que es el mundo gastronómico”.

En sus viajes, Laura se percató de un problema global: la mala alimentación, y también vio “la posibilidad de formar parte de la solución elaborando productos nutritivos libres de ingredientes químicos artificiales y trabajando de la mano de los productores locales que cuidan la materia de una manera responsable y respetuosa. Así nació Devegan”.

Con una idea bajo el brazo, la vuelta al Bierzo se convirtió en parte de su plan para sacarla adelante y decidió establecerse en Carracedelo: “Era fundamental que donde yo me instalara pudiera estar al lado de ese agricultor, porque el proyecto tiene que ir de la mano de un cultivo sostenible, y eso sólo puedes conseguirlo donde los pueblos siguen apostando por la agricultura, no en las grandes ciudades. De este modo, le damos una vuelta de hoja al fantástico género que nos ofrece el Bierzo para obtener productos finales que nos permitan disfrutar de cada bocado sin tener que descuidar nuestra alimentación”.

La barrera de la tradición gastronómica

Laura admite que los inicios no fueron fáciles, ya que se trataba de romper con los esquemas de la tradición gastronómica, y aunque finalmente consiguió abrirse camino todavía hay quien ve su negocio con extrañeza: “En un principio me llamaron loca porque es un lugar con un consumo de carne muy elevado y donde por tradición salirse del embutido o de la carne no está permitido. Pero yo creí en mi proyecto y en que era complementario con lo que había. El principal problema es ver que había y sigue habiendo mucha gente que al escuchar la palabra vegano se echa para atrás, pero yo trabajo para que comprendan que estos productos son para todos los públicos, no sólo para veganos”.

Con el paso de los años ha logrado hacerse un hueco tanto a nivel local como fuera de la comarca, ya que “he tenido la suerte de que ciertos cocineros y establecimientos hosteleros reconocidos los han probado y se han dado cuenta de que puedo aportarles algo. Veo cómo la gente va quitando el mito del que hablaba antes, sobre todo a partir de la pandemia. La gente ha incrementado su interés por tener una alimentación correcta, hacer actividad física, descansar bien… Cada vez es más gente la que demanda nuestros productos, productos naturales y artesanos”.

Devegan Premium, 20 referencias saludables

Actualmente, Devegan Premium cuenta con una veintena de referencias agrupadas en untables, conservas tradicionales, chocolates, hamburguesas vegetales, deshidratados y escamas de sal, “todo sin gluten y sin lactosa, y cien por cien naturales”, puntualiza Laura, que presume de la sobrasada vegetal como su producto estrella: “Está elaborada con tomates secos y piñones, y con ella dimos el primer paso para que nos conocieran. Evoca esos adobos tradicionales sin productos cárnicos”.

Otro de los orgullos de Laura Fernández está en la capacidad de sus productos de hacer que hasta los más reticentes acaben consumiendo comida saludable: “Me encanta cuando recibo correos de padres que me dicen que gracias a nosotros los niños están comiendo legumbres”.

Los productos de Devegan Premium se pueden adquirir tanto en su tienda online como en pequeños comercios de la zona, tiendas gourmet y franquicias como E.Leclerc en León.

Desarrollo e innovación constantes

Laura Fernández no ve todavía el tope para seguir creciendo, aunque tiene claro que debe ir paso a paso en un mundo tan delicado como el de la agricultura: “Este año íbamos a sacar un producto maravilloso elaborado con cereza, pero lamentablemente este año la cosecha no ha sido muy buena y hemos tenido que desistir, pero siempre seguimos la misma filosofía: trabajar desde la innovación con productos tradicionales y de calidad, sin olvidarnos de nuestro compromiso con el medio ambiente, usando envases reciclables y reutilizables”.

Si tiene que poner algún pero a sus vivencias como emprendedora en el medio rural, Laura tiene claro que está en las instituciones: “Necesitamos más apoyos. Está bien decir que se están creando programas para la España Vaciada, pero no nos damos cuenta de que estas pequeñas empresas como la nuestra y otros cientos necesitamos ayudas más directas para crecer, que afectaría también al crecimiento de la agricultura, creación de empleo y fijación de población”.

En cualquier caso, anima a seguir su ejemplo, eso sí, siempre teniendo claro que “emprender en el mundo rural es posible armándose de mucha actitud y valentía y siendo consciente de que la idea hay que llevarla a la realidad. Para conseguirlo tienes que saber que no vale hacer más de lo mismo, hay que innovar. Es posible emprender en el mundo rural y la calidad de vida es muy buena, pero hay que saber que va poco a poco”.