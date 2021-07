La jugadora del Embutidos Pajariel Laura Méndez deja la selección por una lesión leve

La base del equipo de Bembibre sufrió un percance en la concentración del combinado español y no estará en la lista definitiva

Una pequeña lesión sufrida en los primeros días de la concentración en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz impedirá a la jugadora de Embutidos Pajariel Bembibre Laura Méndez formar parte del combinado nacional que estará en el FIBA U20F Challenger 2021. La base de Cerdanyola ha acordado con el cuerpo técnico de la Federación Española de Baloncesto (FEB) no forzar su recuperación para estar en este torneo al no encontrarse en óptimas condiciones, por lo que no viajará con el resto del equipo para disputar este certamen que se celebrará en la ciudad húngara de Sopron entre los días 12 y 18 de julio y en el que el combinado dirigido por el entrenador de Valencia Basket, Rubén Burgos, se medirá a Hungría, República Checa, Israel, Serbia e Irlanda dentro del grupo B.

Este contratiempo, aunque no le impedirá iniciar la pretemporada con su equipo, sí que evitará que la base catalana pueda poner el broche de oro a una temporada de ensueño, la que ha supuesto su debut en la Liga Femenina Endesa. Su ausencia evita, además, que culmine una brillante trayectoria con las categorías de formación de la selección española con su intervención en este torneo continental. Participó, de hecho, en todas las categorías de base e incluso fue campeona de Europa en la disciplina 3×3 con la U18F.

Laura publicó en los últimos días un texto en el que agradece al cuerpo técnico de la FEB todo lo que ha contribuido a su crecimiento como jugadora en los últimos años. Lamenta esta ausencia, aunque asegura en su publicación que está “orgullosa” de todo lo que ha vivido durante los veranos que ha estado con las distintas selecciones. “No siempre las cosas salen como una quiere, y esta vez me toca apoyar al equipo desde fuera de la pista”, afirma la jugadora catalana, que reitera su apoyo a sus compañeras de selección de la generación del 2001: “Estaré con vosotras desde la distancia. […] Ha sido un placer compartir tantos momentos juntas”, resalta.