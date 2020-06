Laura Méndez será la directora de juego del Embutidos Pajariel Bembibre

Laura Méndez, en un partido con la selección española / FEB

El Embutidos Pajariel Bembibre continúa con la construcción de su plantilla para la próxima temporada y el segundo fichaje confirmado mantiene la línea de juventud y calidad abierta con Anna Palma. De este modo, el equipo berciano se ha hecho con los servicios de la base catalana Laura Méndez (Barcelona, 2001), procedente del filial del Uni Girona en Liga Femenina 2 e internacional en las categorías inferiores de la selección española.

La nueva jugadora rojilla asegura que está “muy ilusionada con dar el salto a la Liga Femenina, con muchas ganas de empezar a trabajar con mi equipo. Siempre he querido llegar a la máxima categoría y he trabajado cada día para cumplir mi objetivo. Es una experiencia nueva y me servirá para aprender mucho, ir mejorando y dar pasos adelante como jugadora”.

Méndez confesó que “he visto muchos partidos del Embutidos Pajariel Bembibre durante la última temporada y confío mucho en la forma de trabajar que tiene Pepe Vázquez. Sé que es un muy buen club. En él han iniciado su carrera muchas jugadoras jóvenes que actualmente están asentadas en la Liga Femenina”. Además, “he hablado con Rosó Buch y con María Gascón y me han hablado muy bien del club y de la gente que trabaja en él. Esto aún me ha dado más confianza para reafirmar que he tomado la mejor decisión posible”.

Por su parte, el técnico del Embutidos Pajariel Bembibre afirma que “Laura puede ser poco conocida para la gente que sigue poco el baloncesto femenino. Sin embargo, es conocida por su experiencia y trayectoria en selecciones nacionales de formación. “Esto viene a confirmar que es una de las jugadoras más importantes en su posición. Es una base pura, buena defensora y con buen físico”.