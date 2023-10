La cantante ponferradina Laura Rain. / C. Sánchez

“Rendirse no es una opción”. Así de tajante se muestra la cantante ponferradina Laura Núñez, más conocida por su nombre artístico ‘Laura Rain’. La joven regresa ahora a España en busca del éxito musical, después de pasar cinco años en Londres, donde consiguió grabar varios temas y videoclips. Un camino “difícil”, pero no “imposible”.

La joven viajó a la capital inglesa con el objetivo de triunfar en el terreno musical. Empezó tocando en las calles de la ciudad y a través de redes sociales. Poco a poco fue haciendo contactos en un país diferente al suyo, con distintas costumbres y con otro idioma. Su gran voz llamó la atención de muchos profesionales y llegó a grabar en estudios.

Sin embargo, Laura Núñez reconoce que es un “mundillo difícil”. Promesas incumplidas, contratos que no llegan y un comenzar de nuevo cada día. “Con algunos funciona bien, con otros funciona mal. Con los que funciona bien sigues tirando para delante, creas temas y te vas moviendo. Cuando ya tienes un repertorio te dejan tocar en algún sitio y ya has metido la patita”, explica. “He aprendido mucho en Londres, me he abierto camino, he estado en estudios, con músicos. Me ha dado energía y conocimiento”, asegura.

Actualmente tiene una decena de temas grabados, varios con videoclips, además de otras cinco canciones escritas y con ganas de salir a la luz. Su último videoclip, Different Love, se publicó hace un año a través de Youtube. Un trabajo que hizo de forma independiente, con bailarines profesionales y con mucho esfuerzo. Pero que no consiguió el éxito deseado.

“Different Love es un tema que me apasiona, el equipo es impresionante y el video también. Pero tenemos la falsa creencia de que las redes sociales lo son todo y sí, son una herramienta muy importante, pero para la gente que ya tiene muchos seguidores. Si no el algoritmo no te quiere y es complicado. Aún así estoy contenta porque gracias a estos lazos en el último año he hecho una comunidad muy grande y muy buena de músicos, de gente que se apoya y organiza eventos”, asegura.

A Laura le prometieron financiación, pero nunca llegó. “Este mundo de la música es complicado en cuanto a lo que hay detrás de la creación. Me encanta crear, me encanta cantar y sobre todo estar con el público. Me crezco fuera del estudio. Pero el mundo de la música también es tratar con gente que te promete que sí, te dice que mañana haréis esto, pero resulta que mañana es dentro de diez meses o incluso nunca. Es como una navaja de doble filo”.

Ahora Madrid

Después de cinco años en Londres, Laura y su pareja han decidido volver a España. Ambos buscan estar más cerca de los suyos y ella espera abrirse camino en el panorama musical español. De Londres a Madrid. “Después de vivir en Londres, Madrid me parece muy pequeño. Tampoco es un empezar de nuevo. Al menos aquí, aunque no nos conozcamos, los españoles somos cercanos entre nosotros. Allí en Londres, aunque no conocieras mucho a un español, la energía que compartías era muy distinta, como te abrías o se abrían contigo. Es un nuevo comienzo con más positividad”.

Laura Núñez ya extrañaba mucho su país, su comida, su clima, pero especialmente a su familia y amigos, afincados en el Bierzo. Desde la pandemia ha regresado a España muy pocas veces y ahora todo será más fácil. “Tenía ganas de volver. Estar más cerca de casa, ahorrar un poco porque Londres es muy caro. Mi pareja también estaba muy cansado y queríamos un cambio”.

El camino a seguir es el mismo. Tocar donde sea, visitar salas de conciertos madrileñas, pedir bolos, hacer contactos e intentar llegar a las grandes firmas musicales. El mayor reto es poder grabar un disco. “Vamos a intentarlo. Si puede ser encontrar mis músicos y poder grabar. Rendirse no es una opción aunque el panorama esté difícil. Es una nueva etapa, una nueva aventura”.

Reconoce que no tiene ningún pudor para hablar, pedir conciertos e intentar que la escuchen. “Enseñar mi currículum, que tengo mis propios temas, que hago versiones e ir conociendo músicos. No tengo reparos en hablar con la gente y ver qué se puede hacer”, dice. “Ojalá tuviera un equipo, y eso es lo que vengo a buscar en Madrid. Estoy cansada de tirar del carro. Yo canto, que la publicidad la haga otro”.

‘Laura Rain’ tampoco se cierra a la idea de cambiar su nombre artístico si es necesario. “No estoy para exigir. Si por casualidades de la vida consiguiera un equipo, un contrato y tuviera que cambiar el nombre, para mí no es lo más importante. Pero si se pudiera mantener, pues perfecto”.

Su otro trabajo

Aunque su deseo es poder vivir de la música, el sueño aún no se ha cumplido. Por eso Laura Núñez dedica gran parte del día a su otro trabajo. Junto a una amiga fundaron una empresa para ofrecer clases de español online. ‘Hey Spanish’ ha crecido y ya ofrece otros idiomas.

“A lo loco hemos empezado a crecer, tenemos muchos niños por todo el mundo, de familias hispanohablantes y hemos hecho un mercado bastante amplio. Queremos abrir nuevos idiomas. Estamos muy contentas, los niños están muy contentos. Ofrecemos clases muy divertidas y ahora vamos a abrir un canal de Youtube con un show para los niños”.

Actualmente la empresa cuenta con diez profesores de español y dos de francés, con la expectativa de crecer. Hay clases en castellano, español latino, niveles básicos o avanzados. Se adaptan a las necesidades. “Ponte en la situación de que te mudas a Alemania y te casas con un alemán. ¿En qué idioma van a hablar tus hijos mayoritariamente? Casi todo el tiempo en alemán. Solo hablará español contigo y nuestras clases sirven para reforzar su español, que pierdan timidez”. Los niveles de los niños bilingües son muy distintos. Algunos avanzan muy rápido y otros no.

Laura Núñez seguirá trabajando desde Madrid en su empresa de clases online, pero siempre sin olvidarse de su principal sueño: triunfar en el mundo de la música.