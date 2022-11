Leganés-Ponferradina

José Gomes, en la sala de prensa de Butarque. / LaLiga

José Gomes fue muy claro en la sala de prensa de Butarque respecto a sus sensaciones tras caer ante el Leganés: “Es frustrante no haber ganado este partido”, aseguró, señalando que fue “de los mejores partidos fuera, con más llegadas, más córners, generamos más peligro… Y después volvemos a cometer errores que el Leganés aprovechó muy bien y resultaron en la pérdida de los tres puntos. La palabra es frustración, porque mis jugadores han merecido más”.

A pesar de ese mal sabor de boca, Gomes encontró motivos para el optimismo de cara al futuro: “Hemos mantenido la dinámica de grupo de querer luchar cada balón y no sé ni cuántas ocasiones hemos tenido. Analizando sólo este partido, nos garantiza que en el futuro tenemos un equipo que va a competir y que nos va a dar los puntos que necesitamos”.

El técnico portugués también tuvo palabras para el récord de partidos de Yuri, señalando que “se merece ese homenaje por la carrera tan bonita que está teniendo. Además de estar mucho tiempo, ha estado mucho tiempo haciéndolo bien, que es lo difícil. Hoy mismo ha tenido una ocasión clara de gol que saca un defensa”.

Gomes se refirió a la expulsión de Erik Morán en el banquillo, apuntando que todo parte de una provocación de Fede Vico: “Ha dicho algo, porque como ya tenía una roja no podían sacarle otra, y Erik ha reaccionado desde el banquillo. Creo que tendría que haber sido amarilla y no roja, porque no debe protestar, pero el cuarto árbitro ha decidido otra cosa y hay que respetarlo”.

Semana de Copa

Por último, José Gomes adelantó que, con la eliminatoria de Copa del Rey el próximo fin de semana ante el Guadalajara, “vamos a aprovechar para trabajar en corregir esos errores que al final nos van a costar caros, porque hablamos de muchos puntos que se han escapado por detalles que no pueden pasar”.