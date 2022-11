José Gomes, junto a André Bikey en el banquillo de El Toralín. / QUINITO

La plantilla de la Deportiva llevó a cabo este viernes la última sesión de trabajo antes del Leganés-Ponferradina que se disputa este sábado en Butarque, un partido para el que José Gomes recupera a Lukaku y no podrá contar con Paris Adot, que cumplirá un partido de sanción por acumulación de tarjetas.

El técnico portugués reconoció que la victoria del martes ante el Huesca ha servido para relajar la tensión en el vestuario, pero advirtió de que el equipo no se puede quedar ahí: “No estamos aún en la zona blanca, estamos en gris y mañana hay un partido al que tenemos que salir con la misma cara que el martes. Luchar por cada balón tiene que ser nuestra base de trabajo porque esa es la identidad del club, por encima de entrenadores y tácticas”.

Gomes adelantó que habrá más cambios en el once que el obligado por la baja de Paris, ya que “los servicios médicos me han dicho que hay jugadores que no deben participar” para evitar posibles lesiones. En cualquier caso, aseguró que “el espíritu del otro día no está sólo en los que jugaron, está en el vestuario y todos están para ayudar. Seguro que los que van a salir van a enseñar eso”.

El entrenador blanquiazul también analizó el calendario que tiene por delante la Ponferradina a corto plazo, enfrentándose en las próximas jornadas a Leganés, Oviedo y Málaga: “Es una parte de la competición que te puede posicionar para luchar por algo más grande o quedarte en otra pelea. Las distancias son cortas y ganando un partido puedes aumentar la ambición, pero si pierdes puedes bajar mucho en la clasificación”.

José Gomes habló de nombres propios como el de Yuri, que si juega en Leganés se convertirá en el futbolista que más veces ha vestido la camiseta de la Ponferradina en partido oficial con 453 apariciones: “Yuri me encanta a todos los niveles y tiene una carrera fenomenal, pero primero hay que pensar en lo que es mejor para la Deportiva. Seguro que va a logarlo y se lo merece”.

Por otro lado, el técnico pidió públicamente ver algo más de Aldair, que suplirá a Paris Adot en el lateral derecho en Butarque: “Tiene que perder la vergüenza de mostrar lo buen futbolista que es. Tiene un potencial tremendo, pero tiene que dejarlo salir para estar a este nivel. Hay que exigir más de él”.

En otro orden de cosas, José Gomes hizo referencia a las fechas de los partidos en el próximo mes de diciembre, en el que la Ponferradina jugará tres encuentros en seis días: el lunes 5 ante el Burgos (21.00 horas), el jueves 8 en Valencia contra el Levante (18.30 horas) y el domingo 11 frente al Lugo (16.15 horas): “Nos hemos acostumbrado a que la televisión mande. Antes era lo que decía la gente del fútbol, ahora se juega todos los días y quieren jugar más aún. Eso no es malo, pero hay que respetar la recuperación de los futbolistas porque si no la calidad del juego puede bajar y el riesgo de lesiones es más alto”.

El Leganés-Ponferradina de la decimoquinta jornada de Segunda División se disputa el sábado 5 de noviembre a las 21.00 horas en Butarque y se podrá seguir en directo a través de LaLiga SmartBank TV, disponible en varias plataformas televisivas.

El partido estará dirigido por el árbitro andaluz Guzmán Mansilla, que estará auxiliado desde el VAR por el gallego Pérez Pallas.

El presidente de la Ponferradina, José Fernández Nieto, recibió este viernes en El Toralín la visita del exseleccionador nacional, Vicente del Bosque, y del periodista Alfredo Relaño.

