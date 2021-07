Leguina: “El expediente que el PSOE me ha abierto por fotografiarme con Ayuso no se tiene en pie”

Joaquín Leguina. / Brágimo

Joaquin Leguina es un político, miembro del PSOE, que fue diputado nacional y, durante doce años, presidente de la Comunidad de Madrid, además de concejal en el Ayuntamiento de Madrid. Acaba de publicar un libro titulado Pedro Sánchez. Historia de una ambición (Ed. Espasa).

Este cántabro octogenarío vive una jubilación muy activa y por tanto tiene una opinión de los temas sociales y económicos, que enjuicia desde su prisma personal y que ahora refleja en este libro.

Pregunta: Señor Leguina, acaba de publicar el libro Pedro Sánchez. Historia de una ambición de la Editorial Espasa. ¿Por qué este libro ahora?

Respuesta: Es un libro de encargo que escribí durante la pandemia y salió publicado en medio de la crisis política provocada por el intento de desestabilización en Murcia.

P: ¿Es una biografía política del Presidente del Gobierno?

R: En parte sí y en parte es una reflexión crítica en torno al personaje.

P: Señor Leguina, ¿usted sigue perteneciendo al PSOE o el partido le ha abierto un expediente de expulsión, por hacerse una fotografía con Isabel Díaz Ayuso?

R: Sigo perteneciendo al PSOE y, sí, me han abierto un expediente cuyo pliego de cargos no se tiene en pie. Me he puesto en manos de dos abogados y los dos son del PSOE.

P: ¿Cumplió sus objetivos políticos en los distintos cargos que ocupó como concejal en el Ayuntamiento de Madrid, presidente de la Comunidad de Madrid, durante doce años y diputado nacional, durante trece años?

R: Uno nunca cumple al cien por cien con sus ambiciones políticas, pero no creo que la mayoría de los madrileños esté descontenta con mis servicios.

P: ¿En qué se parece el PSOE de antes, al de ahora? ¿Usted qué cambiaría?

R: El PSOE anterior a Rodríguez Zapatero era un partido socialdemócrata de corte europeo y el de Pedro Sánchez ha tomado un rumbo que lo definen sus apoyos parlamentarios: Podemos y los separatistas. Es decir, una cuadrilla que quiere acabar con la Constitución Española, que es la Constitución de la Reconciliación Nacional.

Yo lo cambiaría de arriba abajo.

P: Señor Leguina, ¿ve posible un gobierno PP-PSOE, para que nuestro país proyecte y desarrolle tranquilidad de Estado?

R: No es necesario llegar a un Gobierno de concentración PP+PSOE. Bastaría con que esos dos partidos se pusieran de acuerdo en cuatro o cinco líneas políticas y así acabar con la prepotencia separatista.

P: ¿Cómo es el día a día del expresidente de la Comunidad de Madrid?

R: La de un jubilado, pero activo. Por ejemplo, trabajo en tres universidades. Escribo y publico dos o tres artículos semanales y espero terminar pronto una novela que ya tengo avanzada.

P: ¿El libro constituye un exhaustivo y pormenorizado detalle de la vida política de Pedro Sánchez?

R: Es un análisis crítico al hilo de la historia personal de Pedro Sánchez.

P: Señor Leguina, ¿Iván Redondo, tiene mucho “poder” dentro del PSOE?

R: Ese señor es un vendedor. No de lavadoras sino de ideas políticas, casi todas malas.