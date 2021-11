Lazos morados contra la violencia de género en Ponferrada. / C. Sánchez

La provincia de León cuenta, con datos a 30 de septiembre de 2021, con 630 casos activos de violencia de género, es decir, aquellos en los que se ha producido denuncia o se ha tenido conocimiento de los mismos. De ellos, 318, más de la mitad, requieren protección policial al tratarse de casos con riesgo extremo o medio para las víctimas.

A pesar de lo elevado del dato, el subdelegado del Gobierno en León, Faustino Sánchez, asegura que “se trata sólo de la punta del iceberg y por debajo de la línea de flotación hay muchos casos invisibles“. A lo largo del primer semestre de 2021 se interpusieron 423 denuncias por violencia de género en la provincia, pero la impresión de las autoridades es que el número crecerá en el segundo semestre e incluso superará las 879 denuncias que se registraron en 2020.

Por ello, Faustino Sánchez considera que, para frenar esta lacra, “es necesario que nos involucremos todos, administraciones, instituciones públicas y privadas, empresas y sociedad en general. Debemos dejar de mirar para otro lado y saber que esto puede afectar a cualquier mujer, viva donde viva y sea como sea. Cada uno dentro de sus responsabilidades y competencias, debemos actuar coordinadamente y optimizando los recursos”.

Un problema transversal

Contra las opiniones que presentan la violencia de género como un problema localizado en personas extranjeras o de un determinado estrato social, Sánchez presenta datos que lo desmienten y lo dibujan como un problema transversal: “Afecta a cualquier mujer de cualquier edad, estrato social o nacionalidad. De hecho, hay más víctimas y más agresores nacionales que extranjeros. Es una violencia impregnada en la sociedad“.

Ante este panorama, la intención del Gobierno es ampliar el espectro de lo que se considera violencia de género para convertirlo en ‘violencia hacia la mujer’: “Estamos viendo que la violencia que sufre la mujer por el mero hecho de serlo no viene necesariamente de parejas o exparejas, sino que se están visibilizando más agresiones sexuales, también tenemos el problema de la trata con fines de explotación, mutilaciones genitales, matrimonios forzados…”.

Además, añade que “en contra de la minoría que dice que no hay una violencia específica contra la mujer, los datos dicen que sí, que las víctimas son mujeres y los agresores son hombres. Esto no significa que haya que identificar hombre con agresor, sino que existe una violencia de algunos hombres exclusivamente hacia mujeres”.

Pacto de Estado contra la violencia de género

En esta lucha contra la violencia de género, el Gobierno ha triplicado el presupuesto para el Ministerio de Igualdad, una acción encaminada, explica el subdelegado, “a que nadie se crea que por pertenecer a un determinado sexo se es superior, sino que todos somos iguales y no hay que imponerse a nadie. Es algo a erradicar y para eso se necesitan muchos recursos, que los Presupuestos Generales del Estado están aportando, aunque sigan sin ser suficientes”.

En este sentido, Faustino Sánchez recuerda que el Pacto de Estado contra la violencia de género retomó en 2018 su intención de involucrar a los ayuntamientos en esta lucha como administración más próxima a la ciudadanía. Así, los consistorios de la provincia de León recibirán en el ejercicio 2021-22 670.599,12 euros y desde 2018 hasta 2022 se va a dedicar 1.700.000 euros a estas acciones.

Margen de mejora

Sánchez abre una puerta a la esperanza en la lucha contra la violencia de género al señalar que en los últimos años “venimos apreciando que, aunque lentamente, cada vez aumentan más las denuncias por parte del entorno de las mujeres maltratadas, lo que es positivo porque indica que la sociedad se está concienciando de que no se puede mirar para otro lado y es algo que nos puede afectar a cualquiera”.

Aún así, reconoce que “hay un margen de mejora enorme” y advierte de que “la lucha contra la violencia de género debe ser tenaz y va a ser larga y dolorosa, pero hay que buscar las áreas de mejora y abordar el asunto, porque no vale hacer lo del avestruz y esconder la cabeza”.

Denuncias y ayuda

A la hora de denunciar casos de violencia de género, Faustino Sánchez recuerda que además de acudir a la comisaría o puesto de la Guardia Civil, también se puede hacer en cualquier teléfono de emergencia, como el 016 o el 112, e insiste en que, contra el discurso de los ‘negacionistas’, “las denuncias falsas son prácticamente cero. Los datos son tozudos y el que no quiera verlos no los verá, pero les gusten o no, ahí están”.

Por otro lado, el subdelegado no se olvidó de remarcar el papel que hacen desde la Policía Nacional y la Guardia Civil hasta las policías locales a la hora de prestar ayuda y apoyo a las víctimas, así como las asociaciones de mujeres, “que, lejos de ser chiringuitos, asisten y acompañan a las víctimas a presentar denuncias o proporcionan viviendas donde puedan alojarse temporalmente hasta que dejen de correr riesgo”.