Los letrados de la administración de Justicia de Ponferrada cuelgan sus togas para reclamar dignidad

Letrados de la administración de Justicia de Ponferrada. / EBD

Los letrados de la administración de Justicia de Ponferrada, conocidos como los antiguos secretarios judiciales, han colgado sus togas para unirse a la huelga indefinida a nivel nacional que comenzó el pasado 24 de enero. De esta forma, los letrados de forma casi unánime, cesan su actividad indefinidamente hasta que el ministerio de Justicia "les dignifique" ante el aumento de competencias y responsabilidades que han tenido que asumir en los últimos años y que continúan en ascenso. Así lo comunicaban la mañana de este lunes en los Juzgados de la capital berciana.

El portavoz de los letrados de la administración de Justicia en Ponferrada, José Miguel Carbajosa, asegura que el 87% de las resoluciones que se dictan en los juzgados las dictan ellos. "Nadie quita importancia a los jueces, pero cada vez tenemos más competencias y a medida que vamos asumiéndolas tenemos más responsabilidad, que asumimos con gusto, pero no nos vemos dignificados por el ministerio", sostiene. Esto supone un 70% más de trabajo que el que tenían antes de las reformas procesales, "que buscan que un juez se centre en lo que tiene que hacer y que el resto de trámites los asumamos nosotros", apunta el portavoz.

En esta línea, los letrados piden que esta nueva situación "la podamos defender con voz propia", que las asociaciones profesionales que no son sindicatos a la hora de negociar "tengan ese trámite que nosotros buscamos y queremos", señala Carbajosa. Asimismo, precisan de un aumento salarial ya que "pensamos que el aumento de competencias debe ser retribuido", pero aseguran que no es la principal reclamación que hacen, sino que buscan que se cumplan los acuerdos firmados el 22 de abril de 2022 en los que principalmente "queríamos reclasificarnos en cuanto a grupos de población para que los compañeros que entran en el cuerpo tengan un salario digno, que se cuiden las sustituciones, que haya planes de actuación en cuanto a actuaciones concretas, que se cambie el reglamento orgánico en el que las normas que nos regulan siguen llamándose Reglamento Orgánico de los Secretarios Judiciales, etc.", afirma el portavoz.

Sobre el porqué se unen a la huelga "a toro pasado o con el tren en marcha" afirman que ha tenido que ver la reclasificación en los juzgados de Ponferrada que tenía lugar el pasado día 1 de enero. "Aunque estábamos todos de acuerdo es ahora cuando de una manera casi unánime nos lanzamos a un parón", apunta Carbajosa. Además, han querido destacar que "cuando se inicia una huelga indefinida el empleador está obligado a convocar al comité de huelga para iniciar negociaciones, y a día de hoy el ministerio de Justicia no ha convocado la reunión porque están empecinados en que vamos a abandonar".

¿En qué afecta la huelga a la ciudadanía?

Los letrados de la administración de Justicia de Ponferrada lamentan las consecuencias que va a conllevar la huelga en cuanto a juicios y otras actuaciones judiciales, pero aseveran que "no tenemos otra forma de reivindicar los nuestro". Y es que sin la presencia de estos letrados los juicios no se pueden realizar, excepto los que se consideren servicios mínimos como aquellos que tengan que ver con la violencia de género, el juzgado de guardia u otras actuaciones urgentes.

Solamente este lunes, hay 5 juicios suspensos en una de las instrucciones, y esta semana el juzgado de lo penal suspende otros 12 juicios, celebrándose tan solo uno de ellos "porque tiene preso". Juicios que en este caso, se van a señalar a partir del 22 de enero de 2024, ya que en 2023 no hay ningún hueco de señalamiento para un juicio penal, apunta Inmaculada Crespo, Secretaria del Juzgado de primera Instancia e Instrucción nº 2 de Ponferrada. Asimismo, esta semana se van a suspender 4 lanzamientos en desahucios.