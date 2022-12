Levante-Ponferradina

David Gallego, durante el partido ante el Levante en el Ciutat de València. / LaLiga

David Gallego se fue muy satisfecho del trabajo realizado por su equipo en el Ciutat de València, donde sumó un punto ante el Levante que para el técnico blanquiazul es algo más: "Debe serlo. Es un refuerzo, no sólo es un punto sino el campo en el que lo haces y el rival ante el que lo consigues, es para estar orgullosos del punto conseguido. Esto tiene que repercutir a nivel positivo, que nos demos cuenta de que somos un equipo sólido y difícil de ganar y no puede existir una Ponferradina sin que nadie piense que no hay que correr y trabajar".

El entrenador deportivista señaló que su planteamiento no fue el de encerrarse a esperar y eso sólo se vio cuando más apretó el Levante: "No somos un equipo que nos vayamos a meter atrás, si lo hacemos es porque el rival nos somete y en algún momento nos ha costado. Sabíamos que el tiempo iba a ir a nuestro favor y creo que lo que nos ha faltado, sobre todo en la segunda parte, que hemos tenido muchas pérdidas tras robo. Si el primer pase hubiera sido bueno, habríamos generado más. Es algo que tenemos que seguir trabajando".

Gallego alabó la implicación de sus futbolistas, recordando que "estábamos limitados por lesiones, tuvimos que poner a Diéguez como pivote y mira qué partido hizo. Amo con un problema en la rodilla hasta ayer y ahí está como un campeón. Ale y Moi salen dos minutos y van como aviones… La lectura que nos llevamos es muy positiva. Esta es la idea y esto es lo que queremos de la Ponferradina, que los rivales digan que es complicado jugar contra nosotros".

Por último, no se mostró excesivamente preocupado por tener que jugar de nuevo dentro de tres días y lo que eso supone en cuanto a esfuerzo físico: "El Lugo también estará fatigado. Estamos todos en igualdad de condiciones. Toca recuperar en lo físico porque en lo emocional vamos a llegar, y tenemos plantilla suficiente para que si no puede un jugador lo haga otro".