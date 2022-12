David Gallego, en el banquillo de El Toralín. / QUINITO

Sin tiempo para lamerse las heridas de la derrota ante el Burgos, la Ponferradina afronta este jueves una nueva jornada de Liga midiéndose al Levante en el Ciudad de Valencia, un choque para el que David Gallego recupera a Pascanu y Diéguez, pero está pendiente de la evolución de los golpes recibidos por Amo y Sabit en el último partido para confeccionar un equipo de garantías. Lukaku y Nwakali seguirán siendo bajas por lesión.

El técnico aseguró que "la recuperación emocional ha sido francamente buena y para mí eso es determinante. A nivel físico no hemos podido hacer nada y el día que queda por delante nos va a venir bien". En cualquier caso, señaló que "los jugadores son profesionales y están preparados para jugar tres partidos en una semana".

Sí incidió más Gallego en el aspecto psicológico del equipo, admitiendo que "ves que al jugador le da ansiedad no estar donde esperaba a principio de temporada y se nota en acciones particulares de los partidos. Si el resultado no sirviera de nada rendiríamos mejor, por eso hay que insistir en centrarse más en el juego que en el marcador. No puede ser que cualquier acción nos genere dudas, hay que darle naturalidad al fallo".

En ese sentido, insistió en su optimismo de cara al futuro: "Está claro que entrenamos y competimos para ganar y dependemos de las victorias, pero si nos centramos en los resultados y nos olvidamos del juego, es más difícil que lleguen los resultados. Yo me dedico a que mi equipo rinda y cada vez sea mejor, porque eso ayudará a que los resultados vengan, pero la solución no se da en una o dos semanas, se da en muchos partidos, y estoy convencido de que este equipo va a estar en una zona tranquila, mirando de mitad de la tabla para arriba".

Respecto al partido ante el Levante, el entrenador blanquiazul afirmó que "es la mejor plantilla de la categoría, un equipo espectacular y un entrenador top", pero rechazó favoritismos: "Lo que se dice antes de los partidos es todo mentira porque nadie sabe lo que va a pasar. Tenemos clara nuestra propuesta y lo que es el Levante, y tenemos argumentos para plantearles dificultades. Tenemos nuestras armas y estoy convencido de que vamos a competir bien. Eso sí, tendremos que rozar la perfección a nivel defensivo, pero hay potencial para ganar, no vamos a ir a ver qué pasa".

Levante-Ponferradina. Horario y dónde ver en TV

El Levante-Ponferradina de la decimonovena jornada de Segunda División se juega este jueves, 8 de diciembre, a las 18.30 horas en el Ciudad de Valencia y se podrá seguir en directo a través de LaLiga SmartBank TV, canal disponible en varias plataformas televisivas.

El árbitro del partido será el vasco Jon Ander González Esteban, que estará ayudado desde el VAR por el asturiano Víctor Areces Franco.