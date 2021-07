La copresentadora de Firts Dates Lidia Torrent hace el Camino de Santiago por primera vez y parte del Bierzo

La copresentadora de First Dates, Lidia Torrent, ha hecho el Camino de Santiago y no ha desaprovechado la oportunidad de promocionar El Bierzo a través de sus redes sociales

Lidia Torrent haciendo el Camino de Santiago

La copresentadora de First Dates, Lidia Torrent, ha hecho el Camino de Santiago y no ha desaprovechado la oportunidad de promocionar El Bierzo a través de sus redes sociales. Lidia Torrent inició el Camino en esta Comarca, concretamente en Villafranca del Bierzo, y ha publicado a través de su instagram imágenes de la pequeña Compostela y de Las Herrerías.

“Este viaje ha sido muy mágico. 7 días, 8 etapas, 187.7 km. El Camino De Santiago es una gran metáfora de la vida. Me ha enseñado mucho, he conocido a personas tan maravillosas como especiales y me ha acercado un poco más a mí. Os recomiendo que lo viváis, por lo menos, una vez. ¡Buen Camino!”, escribía a través de su cuenta de instagram este lunes, cuando llegó a Santiago de Compostela.

Apenas dos días antes llegaba al Bierzo el chef José Andrés quién además recibió la noticia de ser el elegido como Premio Príncipe de Asturias en la Cruz de Ferro, desde donde conectó con Espejo Público.