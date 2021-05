Nuevas limitaciones de velocidad de los coches: ¿qué opinan los ciudadanos de Ponferrada?

Vecinos de Ponferrada. / QUINITO

Este martes, 11 de mayo, han entrado en vigor las nuevas normas de circulación, la cuales establecen limitaciones de velocidad en numerosas vías de las ciudades a 30 kilómetros por hora. El Bierzo Digital ha querido conocer de primera mano la opinión de los ciudadanos de Ponferrada sobre esta medida, que despierta sensaciones dispares: por un lado, parece que a la mayoría no le agrada el tener que reducir la velocidad hasta ese punto; por otro, quienes viven en zonas con tráfico rodado en sus alrededores creen que el cumplimiento de estas medidas puede mejorar su calidad de vida.

Hugo, un ponferradino, opina “en algunas calles se va demasiado rápido”. Entiende que tardará más tiempo en hacer sus recorridos pero no cambiará sus itinerarios “porque no puedo: cuando trabajo por el centro, tengo que pasar por el centro”. Considera que en su barrio, La Rosaleda, muchos conductores no respetan las normas y que esta limitación no solucionará la problemática que tiene la zona por la noche “con los que andan haciendo medio rallie”.

Otra vecina se queja: “tardaré más en llegar a los sitios”, asegura, pues tanto ella como su marido se desplazan al trabajo en coche y pasarán “de tardar 5 minutos a tardar 20”. “Con esto del virus”, no se ve utilizando el autobús y tampoco ve viable poder ir en bicicleta a los sitios. En la zona que vive, hay un colegio y piensa que con la medida “puede ser que mejore” la seguridad del área.

Mirta ve con buenos ojos la medida: “me parece bien, hay que ir despacio por las carreteras”. Sobre las incomodidades que implica circular a 30, cree que “nos vamos a acostumbrar” y no piensa que le vaya a afectar negativamente. “Bajo del pueblo y haré el mismo recorrido”, comenta. Vive en un pueblo que “es tranquilín”, sin tráfico, por lo que la medida no va a cambiar nada en ese lugar.

Limitaciones de velocidad en Ponferrada

Jennyfer ve “negativamente” la medida y prevé que “las multas va a andar a flor de piel”. No se plantea buscar otros itinerarios pues vive en Carracedelo y “cuando vienes aquí vienes a lo que vienes y por donde te toca”. En el pueblo no hay molestias por el tráfico, al contrario que en Ponferrada, piensa: “aquí hay muchos atropellos”, dice en referencia a la capital del Bierzo, por lo que entiende que se apliquen esas medidas aunque considera que “quien atropella va a más de 50, así que ahora irá a más de 30 y los atropellos seguirán igual”.

El tema de las sanciones, que solo se impondrán a partir del 1 de julio (tras un periodo de adaptación), también preocupa a otra vecina. La limitación le parece “un poco mal, porque vamos a pagar más de una multa”. Utiliza el coche y no se plantea evitar las vías a 30 ni usar el bus o la bicicleta. Por la zona en la que habita, circulan muy pocos coches y dice que la medida “no va a influir” en la calidad de vida de la zona en la que vive. “Lo de 30 va a ser una…”, dice con enfado. Se ve en el coche mirando a los peatones y pensando “¡van caminando más rápido que yo!”.

Maria Pilar no da crédito: “¿a 30 kilómetros por hora? Nadie está de acuerdo en eso”, señala. “A 30… tardaremos mucho en llegar al hospital”, pone como ejemplo. Cree que debería reclamarse una mejora en el transporte público: “que pongan mejores horarios de buses, cada 5 minutos como en Madrid, que aquí tienes que estar esperando media hora por el autobús”. En el barrio donde vive, en la zona del Puente Boeza, “pasan muchos coches”. “Allí más vale que vayan a 30 o menos, porque hay mucha gente, y mucha mayor”, asegura, “que pasan los coches como locos”, lamenta, por lo que “si es a 20, mejor”.

Rocio ve mal la medida pues piensa que “ir a 30 causa más accidentes que ir a 40 porque casi se te cala el coche”. Utiliza el coche y con esta medida seguirá yendo “por donde tenga que pasar, acataré las normas e iré a 30” aunque piensa que irá andando más a menudo a partir de ahora. En la zona en la que vive, hay mucho tráfico rodado, y cree que con la velocidad limitada a 30 va a mejorar la calidad de vida en su calle.