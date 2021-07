El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica este viernes el acuerdo que este jueves aprobó el Consejo de Gobierno y que adopta medidas especiales de salud pública en los establecimientos de ocio nocturno, cuyo cierre del interior se adelanta a las dos de la madrugada, sin que puedan admitirse nuevos clientes desde una hora antes. Además, las peñas permanecerán cerradas.

El documento insta a los ciudadanos a “colaborar activamente” en el cumplimiento de las normas adoptadas y recomienda a las autoridades competentes no autorizar la celebración de eventos multitudinarios.

Así, el acuerdo señala que las discotecas y salas de fiesta no podrán superar en el interior un tercio de su aforo y no se permite el uso de las pistas de baile. El resto de los establecimientos en los que se desarrollen actividades de ocio y entretenimiento, como pubs, karaokes, bares especiales y otros, no podrán superar el 75 por ciento del aforo en mesas, en las salas de hasta 40 clientes, y del 50 por ciento cuando se supere esa cifra.

El consumo dentro del local, en estos establecimientos, no se podrá efectuar en barra o de pie y deberá realizarse sentado en mesa o agrupaciones de mesas. La máxima ocupación por cada una de ellas será de 10 personas.