Cs y USE critican la “improvisación” del Ayuntamiento con los límites de velocidad

Calle limitada a 30 km/h en Ponferrada. / QUINITO

Ciudadanos Ponferrada ha celebrado que el equipo de gobierno “haya dado marcha atrás y vuelva a establecer el límite de velocidad a 50 kilómetros hora, en las vías de dos o más carriles por sentido de circulación”, al tiempo que lamenta que “durante un mes no haya escuchado las reivindicaciones de la formación naranja”.

En este sentido, la portavoz de Cs, Ruth Morales, aseguró que “gracias a la presión ejercida por el partido liberal y ante las innumerables quejas vecinales”, el tripartito “se ha visto obligado a modificar la velocidad en aquellos viales en los que el Reglamento de Circulación permite llegar hasta los 50 kilómetros pero que, en Ponferrada, por la decisión unilateral del equipo de gobierno, se había rebajado hasta los 30 kilómetros por hora”.

La concejala naranja ha recordado al alcalde, el socialista Olegario Ramón, que Ciudadanos lleva, desde el pasado mes de mayo, “solicitando al equipo de gobierno que recapacitara por tratarse de una medida muy restrictiva”, que perjudicaba gravemente a los usuarios y cuyo único fin era “un afán recaudatorio”. Pero, lamentablemente el tripartito, “acostumbrado al ordeno y mando”, no escuchó las reivindicaciones de este grupo ni de los ponferradinos, contrarios a que se les impusiera de manera discrecional y unilateral esta reducción.

Morales también señala que “una vez más se pone de manifiesto la arbitrariedad y la improvisación” con la que trabaja el equipo del señor Ramón que después de pintar las señales horizontales y de cambiar la señalización vertical se ha dado cuenta que esta medida “no sólo es absurda y parcial, sino que además perjudica gravemente a los usuarios de estas vías”.

Límites de velocidad a 50



Para USE Bierzo, el equipo de gobierno “ha vuelto a demostrar que marchar a la deriva es su único plan con una nueva improvisación que improvisa sobre la anterior”. Lo peor, en palabras de Samuel Folgueral, es que “lleva a la deriva a Ponferrada en uno de los peores momentos de la historia”.

“Una ciudad que debería tener la movilidad como uno de sus ejes principales de gestión carece de la mínima planificación. No se pueden tomar decisiones sin un Plan de Movilidad del que Ponferrada carece y es una de las primeras asignaturas a la hora de tomar decisiones sobre el tráfico de vehículos y peatones. Se decide de forma totalmente arbitraria y sin ningún conocimiento de cuál es la infraestructura del municipio en este apartado, y sin un marco de actuación. Un Plan de Movilidad se podría insertar en una revisión del Plan General o en un documento independiente, y no se ha hecho ninguna de las dos cosas. Los resultados están ahí: improvisación, trastornos a la ciudadanía y la enésima rectificación de un equipo de gobierno a la deriva”, ha dicho Folgueral.

Para USE, “ya era complicado circular a 30 km/h en todas las vías de penetración urbana, medida que suponía un trastorno, no resolvía los problemas de movilidad y además no resultaba sostenible porque con medias tan bajas es conocido que los consumos se disparan. Pero a la hora de darle la vuelta lo hacen de forma parcial, para intentar hacer ver que no estaban equivocados del todo. Es, al menos, lo que hemos leído en medios de comunicación ya que no se cuenta con la corporación para tomar estas decisiones arbitrarias. El remiendo consistente en dejar diez puntos de limitación a 30 km/h va a seguir generando problemas y una confusión inmensa a la población. Se alumbra otro cambio de decisión en cuanto a movilidad, ya que estamos ante un nuevo a ver qué pasa“, dicen desde USE.