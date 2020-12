Llega la Navidad

Quedan dos semanas para la Navidad sinónimo de alegría, felicidad, regalos, compañía, familia, comidas y cenas con amigos y familiares, ilusión, Papa Noel y cabalgata de Reyes para los niños, etc. Así fue en años anteriores, pero este año va a ser muy distinta hay que tener cuidado con lo que se va a hacer, la pandemia no perdona como estamos comprobando. Poco a poco los índices van descendiendo y este viernes se va a levantar la prohibición para que puedan abrir la hostelería, los centros deportivos y las grandes superficies, con las limitaciones que estipule la JCyL.

Yo personalmente lo veo lógico, pero tengo que decir e insistir en nuestra responsabilidad para que no suceda lo que pasó después de levantar el confinamiento antes del verano, hay que cumplir con las recomendaciones que nos están haciendo desde todas las administraciones, estatal, autonómica, local, etc. La hostelería, los centros comerciales y los centros deportivos cumplen con toda la normativa, pero necesitan que los ayudemos y que todos nosotros cumplamos escrupulosamente con las normas existentes.

Estemos o no de acuerdo con ellas, estén bien o estén mal, en estos momentos tenemos gobierno central, gobiernos autonómicos y gobiernos locales, que han sido elegidos por todos y hasta las siguientes elecciones son los que nos están dirigiendo. Si lo hacen bien, seguirán gobernando. Si lo hacen mal no seguirán, los ciudadanos nos somos tontos y sabemos lo que tenemos que votar. Estamos en una democracia y con una Constitución que así lo dice, y eso es lo que nos hace fuertes.

Pero insisto, tenemos que ser muy responsables y si las comidas y cenas de Navidad tienen que estar limitadas, que todo el mundo lo acepte y lo cumpla, habrá más Navidades. Si no podemos desplazarnos, tendremos que cumplirlo. Si se van a reducir aforos en la hostelería, centros comerciales, centros deportivos, lugares de culto, espectáculos, cines, teatros, etc, seamos los primeros en cumplir. Y así, haciendo todos juntos las cosas bien, ayudaremos a las personas que trabajan en empresas (pequeñas, medianas y grandes), a los autónomos, a los profesionales de la salud, fuerzas y cuerpos de seguridad, protección civil y a los trabajadores que están cara al público, muchas gracias a todos ellos por la labor que están llevando a cabo, dejándose la piel para que a nosotros nos vaya bien. Lo que tenemos que hacer juntos, es cumplir las normas y ser respetuosos con esas personas que nos están ayudando, esto es una lucha de todos y no hay que torcer la cara, debemos y tenemos que seguir adelante. Sería de agradecer que todo el mundo cumpla con la obligación de llevar mascarilla, guardar distancia de seguridad y evitar aglomeraciones a la puerta de los establecimientos, con el fin de evitar un nuevo cierre de todos estos negocios.

No quiero terminar sin dedicar unas palabras al Intendente de la Policía Local de Ponferrada, Arturo tu honorabilidad, tu honestidad y tu saber hacer está fuera de toda duda, lo puedo decir más alto, pero no más claro.

Otro día, si me dejan continuar, hablaremos del Gobierno.

Fdo. Ricardo Miranda González