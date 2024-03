Llega la segunda edición del Crápula a Go-Go a Ponferrada

Ponferrada acoge entre el 28 y el 31 de marzo la 2ª edición Rokanrolera del Crápula a Go-Go, organizada por el Cocodrilo Negro Bar y el Morticia, y con colaboradores como El turco de Manila ,La Barbacana, Vermouth Forzudo y Chopper Monster.

Los conciertos serán por la tarde en el Morticia y por la Noche en el Cocodrilo Negro, siendo los vermouths a medio día en el Turco de Manila y la Barbacana

Las entradas y abonos se pueden conseguir online haciendo clic aquí y físicamente en el King Kong, Cocodrilo Negro y Morticia en Ponferrada, en Discos Lizard en León y en Chopper Monster en Madrid.

Las bandas que actuarán en el Morticia de tarde serán Mallory Knox y Princesas el jueves; Javier Arias Imitador de Elvis y The Fuzzy For Her el viernes y Ukelele Joe & Sus Hula Shakers el sábado.

Las bandas que actuarán en el Cocodrilo Negro Bar por la noche serán el viernes The Revox y The Scaners y Boston Babies y el sábado The Masonics; Ludella Black; Jack Cades y Superfuzz.