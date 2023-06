Llevar la cena templaria al Castillo y retirar el 'parklet', primeras decisiones del alcalde Morala

Marco Morala, en el despacho de Alcaldía del Ayuntamiento de Ponferrada. / QUINITO

El nuevo alcalde de Ponferrada, Marco Morala, tomó posesión este lunes del despacho de Alcaldía en el Ayuntamiento y anunció sus primeras medidas al frente del Consistorio, que pasan por trasladar la cena de la Noche Templaria al interior del Castillo y retirar el parklet ubicado en el puente García Ojeda, en la ladera de la fortaleza, para llevarlo a "una zona con interés turístico y, sobre todo, que no genere riesgo para las personas, porque es un banco de madera al lado de una carretera con un tráfico importante y, como alcalde, no quiero asumir la responsabilidad de que un vehículo pueda causar daño a las personas".

Morala señaló que en su primer día de trabajo como alcalde en la Casa Consistorial "he tomado decisiones y he tomado conocimiento de determinadas situaciones del Ayuntamiento" y apuntó que el mismo está en una situación "muy difícil". En este sentido, puso como ejemplo que "mañana martes hay que abrir las piscinas municipales y a día de hoy faltan determinados informes. No se han hecho los deberes por parte del equipo de gobierno saliente y vamos a intentar por todos los medios que se puedan abrir. He dado instrucciones a los empleados públicos y confiamos en su capacidad resolutiva y de trabajo".

Asimismo, el regidor hizo referencia a las obras del Colomán Trabado, cuya "primera prórroga para finalizar termina el 30 de junio y falta un 40 por ciento de ejecución. Podríamos perder esa inversión que viene del Ministerio y tener un serio problema económico para las arcas municipales". Morala responsabilizó también en este caso al gobierno saliente de Olegario Ramón, ya que aunque la responsable de la ejecución es la empresa Sportan SL, que tenía un plazo de tres meses desde su inicio el pasado mes de marzo, "tiene que haber una dirección política. Vamos con un gran retraso y quien tiene que dirigir la ejecución de la obra es el equipo de gobierno municipal. Vamos a ver si tenemos la posibilidad de una segunda prórroga, porque si no, tendríamos un serio problema".

Trabajando en la organización

En la toma de posesión del despacho de Alcaldía del Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala estuvo acompañado por el resto de concejales del PP, a excepción de Roberto Mendo, que se encontraba en su puesto de trabajo. El nuevo regidor bromeó con las lámparas de su lugar de trabajo y aprovechó para saludar a los funcionarios municipales.

En cuanto a los primeros movimientos del nuevo gobierno municipal, Morala aseguró que "estamos trabajando desde el minuto cero y vamos a iniciar este proyecto de cambio pensando en futuro, futuro y futuro para Ponferrada". El primer hito tendrá lugar con el pleno de organización, para el que todavía no hay fecha, en el que se conocerán las áreas que dirigirá cada concejal, así como sus retribuciones. En este sentido, el alcalde apuntó que "en cuanto estén diseñadas las haremos públicas. Las tengo claras en mi cabeza, pero primero se las tengo que decir a ellos".

Por lo que respecta a los Institutos de Formación y Empleo y Cultura que dirigirán los dos concejales de Vox en virtud del pacto de gobierno, Morala considera que su creación "no supondrá ningún problema. El IMFE ya formaba parte de la estructura municipal y se trata de recuperar la misma forma jurídica, y el de Cultura tendrá el mismo formato con otras competencias".