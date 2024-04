Llonch: “Antes nos costaba crear ocasiones y ahora las estamos teniendo”

Pol Llonch fue el protagonista este miércoles en la sala de prensa de El Toralín después de haber sido titular en la victoria de la Ponferradina ante el Rayo Majadahonda el pasado fin de semana. El centrocampista catalán, que no entraba en el once inicial desde el 3 de enero ante el Arenteiro, aseguró que está “muy tranquilo porque el fútbol es así, vienen nuevos entrenadores y nuevas oportunidades. No he dejado de trabajar y de estar ahí, y cuando llega la oportunidad me gusta aprovecharla”. Llonch concedió que “llevo mucha ssemanas sin jugar” y el ritmo y la confianza “nos lo van a dar los partidos”.

Respecto a la situación del equipo tras una victoria que cortó una racha de cinco partidos sin ganar, el jugador blanquiazul señaló que “lamentablemente el fútbol se basa en los resultados. Creo que contra el Nàstic hicimos un buen trabajo y con el resultado quedó una mala sensación. El otro día volvimos a controlar el partido y aunque no llegaba el gol no nos pusimos nerviosos, creímos en el plan y al final llegó. La victoria da confianza y alegría al equipo, porque ganar así también es un plus en la unión de todos”.





Abundando en el cambio del equipo tras la llegada de Juanfran, Llonch recordó que “en los últimos tres partidos tuvimos 13 o 14 ocasiones de gol y sólo metimos una. Insisto, el fútbol son resultados, pero sabemos que estamos haciendo un buen trabajo. Antes nos costaba crear ocasiones y ahora las estamos teniendo”.

En cuanto al partido del domingo ante el Logroñés (El Toralín, 16.00 horas), Pol Llonch recordó que “ya vemos cómo está la liga. Los de abajo se juegan la vida y los de arriba también. La intensidad tiene que ser como mínimo la misma. Luego va a ser un partido similar al de Majadahonda, tenemos que seguir el plan durante los 90 minutos, igualar su intensidad y aprovechar que jugamos en casa con nuestra afición”.

Finalmente, con el ascenso directo a ocho puntos cuando restan siete jornadas, el centrocampista de la Ponferradina cree que “en fútbol puede pasar de todo. Es verdad que quedan siete jornadas y el Depor tendría que pinchar tres veces y nosotros ganar casi todo. Es complicado, pero es fútbol. Tenemos que ir partido a partido y ver cómo estamos cada semana. El equipo está mentalmente preparado para los dos escenarios”, aseguró en referencia tanto al ascenso directo como a tener que jugar el playoff.