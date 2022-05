Llorente mantiene el acta tras la ruptura del pacto UPL-PSOE en la Diputación de León y será no adscrito

Comparecencia del vicepresidente de la Diputación de León, Matías Llorente. / P. García

El vicepresidente de la Diputación de León y líder de la organización agraria UGAL (Unión de Ganaderos y Agricultores de León)-UPA (Unión de Pequeños Agricultores), Matías Llorente, confirmó hoy que mantendrá el acta de diputado después de la ruptura del pacto de gobierno en la institución entre PSOE y UPL, con lo que los leonesistas pierden su representación en la corporación provincial que preside el socialista Eduardo Morán.

Matías Llorente ofreció este jueves una rueda de prensa en la que explicó que mantiene el acta de diputado y pasará a la categoría de no adscrito, motivo por el que Unión del Pueblo Leonés (UPL), que le había reclamado la renuncia tras salirse del pacto con el PSOE, ya no cuenta con representación. Por ello, desaparece el grupo político y pierden la correspondiente asignación económica y de personal (dos trabajadores).

Llorente remarcó que la organización agraria, que desde 1979 ha contado con representación en pedanías, municipios y Diputación a través de alianzas con distintos partidos políticos ha decidido que no se volverán a producir esos pactos -como el que sostenían con la formación leonesista- . “Hoy rompemos un acuerdo histórico y a partir de ahora habrá libertad total para que cada uno decida cómo actuar”, afirmó.

UPL

“El acta es de UGAL. Había un acuerdo tácito de que el diputado era para UGAL y el procurador autonómico para UPL”, dijo. Unión del Pueblo Leonés oficializó el pasado 17 de mayo la ruptura de su pacto de gobierno en la Diputación de León, presentado como un "ejercicio de coherencia" por su secretario general, Luis Mariano Santos, por los incumplimientos del mismo, pero para Llorente la explicación en otra. “UPL piensa que ha crecido y que tiene todo resuelto”, apuntó.

También recalcó que nunca ha tenido carné de ningún partido. “Si no estoy en ninguno, ¿dónde está el tránsfuga?”, cuestionó para quienes consideran que lo es. “Yo no soy ningún tránsfuga. Siempre he sido independiente y lo quiero dejar claro”, remarcó, al tiempo que defendió su gestión en la institución provincial.

Leonesismo

El líder sindical agrario reconoció que el acuerdo con UPL le ha supuesto algunas incomodidades de corte ideológico. “Lo más difícil es cuando alguien habla de cosas que no se pueden justificar; por ejemplo, cuando alguien habla de una región de León, Zamora y Salamanca, pues no lo entiendo”, comentó antes de asegurar que ha tenido -en más de una ocasión- que “tragar saliva y masticar cuando se dice que se defiende una Comunidad en la que no se cree y en la que se está presente. ¿Si eres de León, qué pintas en Segovia y en los demás sitios?. Eso es lo más difícil que yo he pasado”.

Centrado también en la tarea de superar la enfermedad que padece hace tiempo, Llorente señaló que en los nueve municipios y varias pedanías más que se ven afectados por la ruptura entre la organización agraria y UPL serán los representantes de la organización quienes decidan qué hacer el tiempo que resta de mandato. Él, recalcó, mantiene su gestión en la Diputación bajo el lema con el que se identifica: “Yo nunca dejo lo que comienzo”.