La lluvia provoca nuevos desprendimientos en la carretera a Peñalba

Desprendimientos en la carretera a Peñalba. / QUINITO

Las fuertes lluvias caídas en las últimas horas sobre el Bierzo han provocado nuevos desprendimientos en la carretera que conduce a Peñalba de Santiago, donde a primera hora de este jueves los servicios de mantenimiento de la Diputación de León trabajan para despejar la vía y restablecer la circulación, que permanece cortada desde el desvío a Montes de Valdueza, por lo que el acceso a Peñalba debe realizarse por San Cristóbal y el Alto de la Cruz.

El concejal de Medio Rural del Ayuntamiento de Ponferrada, Iván Alonso, mostró su resignación sobre el tema señalando que "hasta que no se haga la obra, no sólo del viaducto, sino de consolidación de la montaña, seguirán pasando estas cosas", apuntando además que en algún tramo la carretera también habría sufrido daños: "Puede estar algo descalzada en las zonas donde se hicieron los apartaderos, no es nada peligroso, pero sí puede dar problemas de cara al futuro".