Concentración de trabajadores de LM Ponferrada durante el primer día de huelga. / C. Sánchez

La multinacional LM Windpower y el comité de empresa finalizaron sin avances la quinta reunión del periodo de consultas por los casi 400 despidos que plantea la compañía, que en el encuentro de este miércoles no sólo rechazó convertir el ERE en un ERTE como ofreció la Junta de Castilla y León, sino que negó haber recibido dicha oferta por parte del Gobierno autonómico.

Así lo relataba el presidente del comité, Gabriel Garnelo, al término de la reunión, lamentando que “este movimiento de la empresa confirma la clara intención de la compañía de deslocalizar la fábrica de Ponferrada“. De hecho, el expediente tiene un carácter trasnacional, ya que pretende recolocar a 240 trabajadores en una planta de Francia. “La administración autonómica y el Gobierno de España deben conocer esta posición inmovilista de la empresa”, afirmó Garnelo, insistiendo en que “han dicho en acta que no contemplan sustituir el proceso de despido colectivo por ningún otro. No contemplan reconvertir el ERE en ERTE“.

A este respecto, el comité de empresa se reafirma en su postura de que las causas aludidas por la empresa para invocar este ERE no se ajustan a la realidad: “Si, tal y como afirma la empresa, el ERE está motivado por una bajada puntual de la producción, no parece muy inteligente rechazar una medida que les solucionaría el problema sin coste alguno para ellos, lo cual nos carga de razón cuando decimos que las causas que alega la empresa no son reales y que su intención está cada vez más clara”.

Doble jornada de huelga

El comité de empresa de LM Windpower en Ponferrada tiene convocada para el jueves la segunda jornada consecutiva de huelga después de la que ha tenido lugar este miércoles, que contó con un seguimiento total de la plantilla de la fábrica ubicada en Santo Tomás de las Ollas.