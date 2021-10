Lo mejor del Camino de Santiago. Vía de la Plata

Se acaba de publicar uno de los mejores libros del Camino de Santiago. Via de la Plata, en cuanto a fotografias especialmente se refiere.

“Hércules de Ediciones” ha realizado una extraordinaria y magnífica obra que sin duda hay que conservar en nuestra biblioteca, pues esta obra, tanto por su texto, como por sus fotografías, constituyen la mejor forma de conocer el Camino de Santiago y la Vía de la Plata. Es sin duda uno de los mejores proyectos editoriales que ha creado y dirigido Francisco Rodríguez Iglesias.

La milenaria peregrinación a Santiago reverdece en nuestros días. No es simplemente la constatación de un hecho histórico, verdaderamente asombroso, que a través de los siglos ha tenido una fisonomía peculiar, sino que hoy ya en el III Milenio de la Era Cristiana, una multitud de hombres y mujeres, jóvenes y mayores, de cualquier condición social o país, se dirigen cada año hacia Compostela.

En cuanto a la Vía de la Plata, hay que decir que esta calzada milenaria, fue comenzada en época de Augusto, aunque no será terminada hasta la época de los emperadores de origen hispano Trajano y Adriano.

En el sigo XI la Vía de la Plata comienza a mostrar cierta vitalidad, hecho que se intensifica en los siglos XII y XIII con la toma de importantes plazas como Córdoba o Sevilla. Así permaneció durante siglos, hasta que en las últimas décadas del siglo XX se produjo un resurgimiento de esta calzada milenaria gracias al interés de asociaciones de Amigos del Camino diseminadas por todo el trazado y al apoyo económico de diversos organismos oficiales.

De Astorga, se ocupa de detallar los principales monumentos de la ciudad y decir que en Astorga se unen las dos principales rutas jacobeas: el Camino Francés y la Vía de la Plata.

El diseño y la maquetación de este libro sin insuperables, lo que lo hacen una joya bibliográfica.

Alfonso DEL RIO SANCHEZ