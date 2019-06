Logroñés, Hércules y Cartagena, posibles rivales de la Ponferradina

La Ponferradina al ganar de forma clara y contundente este pasado domingo al conjunto catalán del Cornellá, merced a los tantos de Isi y Kaxe, se clasificó para la siguiente fase de ascenso a Segunda División A, donde sus rivales van a ser el Logroñés, Hércules o Cartagena, sorteo que tendrá lugar hoy lunes a las 16:30 horas. En vista de que no ha pasado ningún cuarto clasificado, pero sí todos los segundos, dos terceros, así como los dos primeros que fueron repescados al no poder ascender, el equipo de Jon Pérez Bolo se enfrentará a uno de los segundos clasificados de la liga regular, que como antes decimos son el Logroñés, Hércules o Cartagena.

La Deportiva, que no mereció perder en el partido de ida frente al Cornellá en tierras catalanas, dado que los dos tantos que han encajado fueron fruto de la mala suerte pues el primer tanto lo marcó Jon García en propia puerta, y el segundo ya en tiempo de descuento al tocar el balón en un jugador blanquiazul tras saque de falta de un jugador del Cornellá y que descolocó a Manu García, tuvo su premio en El Toralín y de ahí su paso a la siguiente fase.

Fueron dos los goles marcados por la Deportiva, pero pudieron ser más si los jugadores blanquiazules hubieran aprovechado las numerosas ocasiones que han dispuesto a lo largo de los 90 minutos. Se merecía esto la afición que en número de 8.000 se dieron cita en el estadio ponferradino, pues desde el pitido inicial no han parado de animar al equipo de sus amores, con los clásicos gritos de Deportiva, Deportiva, Deportiva , y no digamos tras los goles de Isi y Kaxe que convirtieron El Toralín en una fiesta. Indescriptible lo vivido este domingo. Ahora sólo falta poner la guinda a la gran temporada realizada por la Ponferradina y que no es otro que conseguir el ascenso a la Segunda División A. Hay equipo así que, Aúpa Ponferradina.