Longo y Yeray asumen el reto de ascender con la Ponferradina

La Ponferradina presentó este jueves a sus dos últimas incorporaciones del mercado de invierno, el extremo Yeray, que llega cedido por el Racing de Santander hasta final de temporada, y el delantero Samuele Longo, que ha firmado por lo que resta de esta campaña y una más en función de variables. Ambos han entrenado ya a las órdenes de Íñigo Vélez y esperan entrar en la lista de convocados para el partido del domingo ante Osasuna B.

El presidente de la Deportiva, José Fernández Nieto, agradeció especialmente a ambos futbolistas su compromiso con el club berciano, ya que “los dos tenían otras opciones importantes y no dudaron al conocer nuestro proyecto. Mantuvieron su palabra desde el primer día y eso es algo que les honra y que les quiero agradecer”.

En el caso de Yeray, su llegada vino determinada por su intención de salir del Racing en busca de los minutos que no estaba teniendo en Santander y “el que más se interesó por mí fue la Ponferradina, el proyecto me convenció y no me lo pensé mucho”. Además, guarda buen recuerdo de El Toralín, donde el año pasado marcó su primer gol en el fútbol profesional: “Fue un partido especial y estoy contento de estar aquí. Espero dar el cien por cien y devolver la confianza a la afición”. En cuanto al objetivo del club, Yeray tiene claro que “a eso hemos venido y ojalá podamos ascender”.

Por su parte, Samuele Longo reveló que una llamada de Borja Valle, con el que coincidió en el Deportivo de La Coruña, fue determinante para firmar por la Deportiva: “Por tiempos ha caído perfecto, porque yo quería rescindir en Grecia y mi intención era volver a España. Pocos días después de tomar esta decisión me llamó Borja y aluciné cuando me presentaron esta oportunidad de estar tan arriba. Mi ambición es volver a Segunda y este es el lugar más adecuado”.

Respecto a las expectativas puestas en su fichaje como referente en el ataque blanquiazul, Longo asumió que “a los delanteros siempre se les piden goles” y, como Yeray, se mostró preparado para entrar en la convocatoria y tener minutos ante Osasuna B si el entrenador así lo quiere.