Lorena González: "Nuestro modelo es que el Bierzo salve al Bierzo"

La candidata a la Alcaldía por Podemos-Alianza Verde, Lorena González. / EBD

Entrevista a la concejala de Bienestar Social, Infancia e Igualdad del Ayuntamiento de Ponferrada y candidata a la Alcaldía por Podemos-Alianza Verde, Lorena González.

¿Qué balance hace de estos cuatro años en el equipo de gobierno?

A nosotros desde Podemos Ponferrada nos hubiera gustado tener más responsabilidades, más competencias, para poder acometer también todos los avances que hemos realizado en las concejalías de Bienestar Social, Infancia e Igualdad y por otro lado mi compañera María Luisa Varela en Mayores y Participación del Ciudadano. Pero bueno, creo que en las dos áreas que nos ha tocado gestionar hemos demostrado que se puede hacer política de otra forma. Ha sido un cambio absolutamente trascendental. Quiero recordar que no solamente hemos reforzado absolutamente todos los servicios que existían, sino que hemos puesto en marcha otros nuevos y hemos abaratado precios de algunos existentes. Por ejemplo, yo quiero recordar que hemos puesto gratuitas las escuelas de educación infantil a todas las familias de Ponferrada que no ingresaban al menos el Salario Mínimo Interprofesional. A esas mismas familias también les hemos dado la opción de que lleven a sus hijos y a sus hijas de manera gratuita a los comedores. En los periodos vacacionales como Semana Santa o verano hemos abierto los comedores, hemos puesto ayudas directas a las familias con menores vulnerables a su cargo para hacer frente a las necesidades de alimentación de sus hijos y de sus hijas. Podría estar relatando medidas así mucho más tiempo, pero creo que esto ejemplifica cómo hemos conseguido reforzar esos servicios sociales.

Hemos conseguido acercarlos a la ciudadanía a la vez que reducíamos la deuda municipal en un 20% en apenas 4 años. Hemos reducido la deuda en 5 millones de euros con una pandemia de por medio. ¿Esto cómo se hace, es magia? No. Esto es eficiencia pública y es gastar el dinero en lo importante, en cubrir las necesidades de los vecinos y de las vecinas y evitar gastos superfluos de otro tipo que son prescindibles y que lo que hace es que puedas dedicar más gasto a inversión social, a la vez que vas saliendo poco a poco de ese agujero negro en el que nos dejó inmersos el Partido Popular con ese plan de ajuste que a día de hoy sigue en vigor.

Llegado el caso, ¿repetiría pacto con el PSOE?

Yo voy a hacer todo lo posible, todo lo que esté en mi mano, desde Podemos-Alianza Verde vamos a hacer todo lo que sea necesario para que Ponferrada mantenga un gobierno progresista. Nuestro objetivo es llegar a transformar Ponferrada y alejarlo de políticas caducas que no garantizan vidas dignas a los ponferradinos y las ponferradinas. Desde el año 1995 ha estado gobernando el Partido Popular en Ponferrada, creo que han tenido tiempo más que suficiente para que si hubiesen tenido alguna hoja de ruta o algún plan para Ponferrada, haberlo puesto en marcha. Creo que en apenas cuatro años hemos conseguido cosas muy importantes para Ponferrada.

En primer lugar, comenzar a sacar presupuestos, que es una cosa que este ayuntamiento hacía varios años que no hacía. Realizar inversiones por más de 41 millones de euros en la ciudad, reforzar los servicios públicos y reducir a la vez la deuda municipal. Creo que esa es la Ponferrada de futuro que necesitamos y que se está abriendo paso. Ahora solamente necesitamos que la ciudadanía siga apostando por la transformación de una manera contundente, de una manera valiente. Nosotros somos muy ambiciosos en esos planes que tenemos para Ponferrada. Yo quiero recordar que hace ocho años, cuando nacimos, algunas personas decían que era imposible todo lo que planteábamos. Creo que Podemos ha demostrado que cuando se marca un reto, que cuando se marca un objetivo, lo cumple. Ahora solo necesitamos ese voto de confianza de la ciudadanía para que ese camino, que ese cambio, que esa transformación, sea lo antes posible.

¿Por qué la alianza con Alianza-Verde?

Lo hemos dicho siempre, una de nuestras mayores riquezas es precisamente nuestros montes, nuestra tierra fértil, nuestra agua, nuestros siete sellos de calidad. Es decir, nuestra mayor fortaleza es nuestro territorio. Y en Alianza Verde hemos encontrado una aliada para llevar a cabo esas políticas públicas verdes, sostenibles, eficientes y de alto valor añadido. Hay quien piensa que cuando hablas en invertir en industria agroalimentaria automáticamente se va a la imagen de alguien sembrando unas patatas en el campo y vendiéndolas a un precio de miseria. No tiene nada que ver con eso. Las crisis climáticas provocan crisis alimentarias. España en el último año ha perdido más un 40% de las cosechas y nosotros vivimos en un vergel, vivimos en lo que podría ser un oasis agroalimentario que además, esa industria agroalimentaria, esas verduras, esos productos ecológicos, se están cotizando con un alto valor añadido en toda Europa. Nosotros decimos que estamos desaprovechando nuestras fortalezas, que tenemos que empezar a poner en valor lo nuestro, que si tenemos siete sellos de calidad, no puede ser que se los estemos vendiendo sin elaborar por cestos a otros territorios para que a partir de nuestras materias primas esos territorios estén sacándole todo el provecho. Porque allí están generando la industria de transformación, todo el empleo ligado a transformar esa materia prima en un producto comercializable y además, se están quedando con el valor añadido.

Cada año el Bierzo comercializa ocho mil toneladas de castaña que vendemos a granel a países como Francia, ¿y ellos qué hacen? Harina de castaña, turrón de castaña, mermelada de castaña, crema de castaña... Crean el empleo ligado a la transformación de esa materia prima allí y se quedan con el valor real de nuestros exquisitos productos allí. Con las manzanas pasa lo mismo, se las vendemos a Asturias para que hagan sidra. Pasa con todo, con nuestros pimientos, con las peras... Por eso decimos que pongamos en marcha esa industria de transformación de nuestros productos y materias primas aquí, con los ingentes fondos europeos que están llegando precisamente para esto, para reforzar la soberanía energética y agroalimentaria de los territorios. Eso es lo que tenemos que empezar a poner en marcha, porque hay muchísimo empleo ligado a la investigación, desarrollo e innovación para los cultivos. Tenemos la Ciuden, que podría estar investigando cómo eliminar el chancro a los castaños, cómo optimizar los cultivos, etc. Por supuesto, también a la plantación, al cuidado, a la recogida, también el envase de esos productos, una comercializadora comarcal bajo un sello propio. También hay que hacer toda la maquinaria industrial, hay que hacerla en algún sitio, hagámosla aquí. La modernización de regadíos, que también se está financiando con fondos europeos, podríamos estar liderándola desde aquí. Poner en marcha esa industria de transformación es vital, y ese es el motivo por el cual en Alianza Verde hemos encontrado un aliado.

Nosotros siempre hemos defendido que hay dos modelos. El territorial, que consiste en que alguien venga a sacarte las castañas del fuego y estar como hemos estado desde los años 90 esperando a que alguien se le ocurra venir aquí a invertir, o nuestro modelo, que es que el Bierzo salve al Bierzo y que con una fuerte inversión pública seamos capaces de liderar el desarrollo económico y social de la comarca del Bierzo desde aquí.

¿Qué ha primado a la hora de elegir a las personas de su lista?

Yo me siento profundamente orgullosa de la candidatura de Podemos Ponferrada. No hace falta indagar mucho en ella para darse cuenta de que la candidatura de Podemos Ponferrada no está conformada únicamente por militantes, de hecho la mayoría de personas que conforman esta candidatura son independientes, porque son personas y hemos contado con los mejores. Son personas que llevan años desarrollando y poniendo encima de la mesa proyectos para el Bierzo, a quienes los políticos de turno jamás han querido escuchar. La número dos es Nancy Prada, la presidenta de la Asociación de Desarrollo Rural Bierzo-Cabrera, que está más que acostumbrada a pensar, a diseñar y a poner en marcha proyectos de desarrollo rural, porque Ponferrada es el centro pero también son sus pueblos.

Viene con nosotros la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Mariló Cobos, una mujer que lleva años dejándose el pellejo para que los ponferradinos y ponferradinas no pierdan sus casas y porque haya un parque público de alquiler que garantice algo tan fundamental como es el derecho a la vivienda. Viene con nosotros el presidente del Filandón Berciano, Bruno Bodelón, una asociación que está cuidando con todo el mimo del mundo los valores, las tradiciones y conservando algo tan importante en nuestra comarca como son esos filandones, esa cultura popular, ese debate, ese implicar a las personas en el desarrollo de su tierra. Viene con nosotros gente del sindicalismo como Juan Sobredo, un referente en la lucha sindical de esos trabajadores y trabajadoras de Endesa. Viene con nosotros Alfonso Sobrín, un desarrollador informático de Ciuden, una persona que todo lo que estamos proponiendo de digitalización, modernización, de poner en marcha la Ponferrada del siglo XXI, él es un abanderado de esa lucha. Viene con nosotros gente como Loli Prieto, del sector cultural, que también queremos un fuerte impulso de nuestro sector cultural. Viene gente del sector sanitario, del ámbito de la educación pública. Son personas que viven en Ponferrada, que piensan en Ponferrada, que cuidan Ponferrada y que han encontrado en esta candidatura un espacio donde proponer todas esas iniciativitas, todas esas ideas, y llevarlas a cabo como hemos hecho estos cuatro años allá donde hemos tenido las competencias.

¿Qué cree que necesitan los vecinos de Ponferrada? ¿Y los jóvenes para quedarse a vivir en el municipio?

Es una palaba: empleo. Oportunidades de futuro, oportunidades de trabajar y poderse ganar un salario aquí, en nuestra tierra. Por eso hemos puesto un ambicioso plan de empleo en marcha. Uno de los ejes es la industria de transformación de nuestros productos y materias primas, pero luego también no hay que olvidar que Europa está dando auténticas millonadas para lo que denominan Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y ahí está una cosa que podemos liderar desde el Bierzo, comunidades energéticas y un plan de autoconsumo y eficiencia energética en edificios públicos. Esto son cientos y cientos de puestos de trabajo de operarios locales y de empresas locales instalando esos paneles solares en los tejados de los edificios, aislándolos térmicamente, cambiando las ventanas, y haciendo que Ponferrada lidere esa transición que podría comenzar a llamarse justa. Donde finalmente, poniendo esos paneles solares en los tejados de los edificios públicos y generando comunidades energéticas a lo largo del municipio, conseguiríamos tres cosas: generar empleo ligado al territorio, en segundo lugar, ser mucho más eficientes energéticamente y rebajar la factura de la luz de los edificios públicos y de los vecinos y vecinas, y en tercer lugar, salvar nuestros montes de esos macro parques eólicos y fotovoltaicos que algunos quieren traer a este territorio y que impedirían poder desarrollar industria de transformación poniendo en valor lo más rico que tenemos, una de nuestras mayores fortalezas, que es precisamente la tierra.

En cuanto a empleo, turismo sostenible. Tenemos patrimonio histórico, artístico, natural, cultural, Patrimonio de la Humanidad, no todos los territorios lo tienen, tenemos en la Tebaida Berciana una ruta de monasterios absolutamente desconocida hasta para muchas personas del Bierzo. Si consiguiéramos desarrollar el plan de turismo sostenible que nosotros presentamos en el programa se podrían generar muchísimos puestos de trabajo ligados no solamente a guías turísticas que diseñen todo ese patrimonio, y con guías no me refiero a libros, que también, sino a personas que físicamente hagan de guías de las personas que nos quieran visitar. También rutas de senderismo, de moutain bike, tenemos el pantano, tenemos el río Sil, que habría que acometer mejoras para poder practicar deportes acuáticos. Es decir, estamos desaprovechando todas nuestras potencialidades. Hay personas que siguen esperando permanentemente en la inacción a que alguien de fuera venga con un maletín de dinero a salvarnos. Por supuesto, hay que generar las condiciones para que empresas de fuera vengan al Bierzo y se asienten aquí, pero no podemos olvidarnos que desde las administraciones públicas del territorio y desde este territorio, también es posible generar esa industria y ese modelo productivo con un fuerte impulso público. Y eso es lo que nosotros queremos liderar. Parece que nuestros políticos han estado los últimos 30 años como las vacas mirando al tren, y no se han dado cuenta aunque llevan firmando uno tras otro los planes del carbón, de que la minería se acababa y es que han cerrado la minería sin haber construido una alternativa a ese modelo económico que era el que daba sustento a esta tierra, y eso nosotros no lo vamos a olvidar.

¿Cuáles son las principales medidas de las 356 que proponen para transformar Ponferrada?

Lo primero que quiero decir del programa es que esto no es una infografía en redes sociales como hemos visto en toda la campaña. Tampoco es un programa que elabora una organización política desde Madrid y luego envía a todos los municipios de España. Es un programa participado por más de una veintena de asociaciones comarcales, de asociaciones que están pensando desde hace décadas en este territorio y cómo desarrollarlo económica y socialmente. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es agradecer a todas esas personas que nos hayan dado esta hoja de ruta, que es imposible de resumir, porque en cada una de las materias está desgranado no solo el qué, sino el cómo lo vamos a hacer. Si me tuviese que quedar con cuestiones fundamentales, por supuesto el empleo, por supuesto la vivienda pública, tenemos que ser capaces de todas las viviendas que están vacías en Ponferrada y sus pueblos, acometer un plan de regeneración de estas zonas degradadas y conseguir un parque público de vivienda porque esto atrae población. No solamente impide que la gente se vaya fuera de Ponferrada buscando alquileres más baratos sino que atraería población.

También necesitamos acometer urgentemente un plan de saneamiento y mejora de abastecimiento, es impensable que en el municipio de Ponferrada todavía haya zonas donde no llega algo tan básico como el agua corriente. Necesitamos acabar con el amianto de las tuberías, necesitamos acometer un plan de infraestructuras y accesibilidad que no solamente haga que el conjunto de Ponferrada y sus pueblos sea transitable, sino que podamos disfrutar de zonas verdes, abiertas, peatonales, que no solamente hacen que la ciudadanía gane espacio en la ciudad sino que está demostrado que reactivan el comercio local. Por lo tanto necesitamos esa Ponferrada moderna, del siglo XXI, verde, con espacios públicos. Es fundamental también un plan de salud mental. El ritmo de vida que llevamos es desgarrador y si además le sumamos los efectos de la pandemia, es fundamental un plan de salud mental, y reforzar todavía más servicios como el que hemos puesto en marcha de las unidades de día rurales, que van directamente a las casas de las personas mayores de las pedanías y acercan servicios de fisioterapia, podología, peluquería, de enfermería.

Es necesario avanzar todavía más en ese plan que hemos puesto en marcha de lucha contra la soledad no deseada. Hay muchas personas en Ponferrada solas, que necesitan una red de apoyo. Necesitamos seguir avanzando también en políticas de conciliación, para hacer que sea posible mantener nuestras carreras profesionales con tener una familia, con tener hijos e hijas. El programa es inabarcable pero básicamente se resume en esto. Primero empleo y segundo, una ciudad que cuide de sus habitantes, que sea acogedora y que ponga los cuidados de las personas en el centro de las políticas públicas.

¿Qué le diría a los vecinos de Ponferrada de cara a las elecciones del 28 de mayo?

Que recuerden hace ocho años cuando surgió Podemos, por qué surgimos. Que recuerden esa España sin alternativas, esa política profundamente corrupta que jamás hablaba de lo que nos importaba a las personas. Que recuerden que todo el mundo decía que era imposible cambiar las políticas de este país y que con tan solo cuatro años en el gobierno de España hemos conseguido subir cinco veces el Salario Mínimo Interprofesional, hemos conseguido subir las pensiones, que algunos decían que era imposible, instaurar el ingreso mínimo vital, hacer una Ley de Vivienda, topar el precio de la luz y del gas. En el municipio de Ponferrada hemos conseguido poner gratuitas las escuelas de educación infantil, municipalizar servicios públicos privatizados como las propias escuelas infantiles o el centro de menores, hemos conseguido reforzar la atención de nuestros mayores con ese plan de lucha contra la soledad no deseada o esas unidades de día rurales que van por nuestros pueblos, y todo esto mientras reducimos la deuda municipal. Les diría que para que las cosas cambien, es necesario apostar por ese cambio, apostar por algo nuevo, un voto valiente que traiga esa Ponferrada moderna, del siglo XXI, con oportunidades laborales. Que en Podemos siempre vamos a tener claro de qué lado estamos, estamos al lado de las personas. Y que hacemos realidad las cosas que prometemos.