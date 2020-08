Lorena Valle invita al presidente de Templarium a fundar un partido “si quiere hacer política”

Lorena Valle / QUINITO

La concejala de Comercio del Ayuntamiento de Ponferrada, Lorena Valle, ahondó este jueves en la polémica surgida con el presidente de la asociación de comerciantes Templarium, Felipe Álvarez, a raíz de la no celebración de la Feria de las Rebajas el último fin de semana de agosto, sugiriéndole que “si quiere hacer política, que funde un partido y se presente a las próximas elecciones”.

Valle insistió en que el Consistorio tiene “total comunicación” con los comerciantes y que este asunto se trata de “un problema personal de su presidente, que está en constante confrontación con el Ayuntamiento”, por lo que invitó a los miembros de Templarium a “reflexionar a ver si quieren ser representados por una persona que no mira por sus intereses”, recordando que su concejalía mantiene buenas relaciones con otras asociaciones como La Puebla o El Reloj.

En este sentido, la responsable de Comercio recordó que “en un acto de buena fe del Ayuntamiento, este año se ha duplicado la subvención a Templarium, después de que el año pasado no presentara la documentación a tiempo, porque no queremos perjudicar a sus asociados por la falta de trabajo de este señor, que le llevó también a no recibir la subvención de la Junta de 2019. ¿O eso también es culpa de la Junta?”, remachó.

Nota de apoyo

Por su parte, la junta directiva de Templarium emitió una nota mostrando “nuestro más rotundo apoyo a nuestro presidente, Felipe Álvarez, al que agradecemos su entrega entusiasta a la asociación, a sus miembros y a todos los pequeños negocios del centro urbano de Ponferrada. Desde el nacimiento de la asociación, la labor realizada por Felipe ha redundado en una mejora ostensible del entorno comercial de la ciudad, no habiendo escatimado esfuerzos, aún a costa de su propio negocio, en dedicar sus horas a mejorar las condiciones de los negocios del centro urbano. Su labor no puede ser más que calificada de eficaz, altruista, desinteresada y honesta”.