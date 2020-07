Los abogados inciden en la esencialidad de la justicia gratuita

Día de la Justicia Gratuita en la delegación berciana del Ilustre Colegio de Abogados de León / QUINITO

La delegación en Ponferrada del Ilustre Colegio de Abogados de León entregó este viernes los reconocimientos a Isaac Francisco Pérez, Rosa María Álvarez y Maria Antonia Cao por su labor continuada en el turno de oficio coincidiendo con la celebración del Día de la Justicia Gratuita.

Los abogados pusieron el acento en el carácter esencial de la justicia gratuita, “porque de no existir significaría denegar justicia a la gente que no tiene otra posibilidad para defender sus derechos”, tal y como apuntó Isaac Francisco Pérez. Por su parte, Rosa María Álvarez animó a sus compañeros a ejercer en el turno de oficio “porque cuantos más apuesten por él, más parecido será el derecho a la defensa de los que tienen justicia gratuita al de los que no la tienen”.

Ayuda durante la pandemia

Por otro lado, el Colegio de Abogados reconoció la labor de los Bomberos de Ponferrada y del colectivo Makers Bierzo por su trabajo durante la pandemia del covid-19 y el confinamiento. El representante de los ‘makers’, Javier Gutiérrez, aseguró que “fue algo que hicimos desinteresadamente porque vimos una necesidad que había que cubrir y estamos muy agradecidos por este reconocimiento”.

Por su parte, desde el cuerpo de bomberos hicieron hincapié en “el trabajo de voluntariado de todo el personal durante tres meses muy difíciles. Esperemos que no sea necesario volver a hacerlo, pero si es así, la ciudadanía puede contar con nosotros, porque el sentido del servicio de bomberos es ayudar a los ciudadanos cuando lo necesitan”.