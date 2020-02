Los agricultores bercianos salen a la calle hartos de solo ver costes y no beneficios

El presidente de la DO de la manzana, Agustín Valcarce; el responsable de la Asociación Berciana de Agricultores, Jose Ángel Bodelón; y el director técnico de los sellos de calidad, Pablo Linares. / QUINITOP

La Asociación Berciana de Agricultores ha confirmado esta mañana que participará en la protesta del próximo 2 de marzo para “gritar un poco más alto”. “Se nos ha ignorado”, aseguran desde el sector, que vive un momento muy difícil con el aumento progresivo de los distintos costes de producción que amenaza inviables sus explotaciones. La “tractorada” está convocada por Asaja y a ella se han sumado Ugal-Upa, Coag y Uccl.

Se trata de una protesta de carácter económico que tiene viene motivada por la espiral creciente de costes que tienen que tienen que asumir los profesionales del sector. Estos costes van desde el precio de los sistemas anti-congelación o inversiones que se les exigen en maquinaria. También en el aumento del precio de los seguros, cuestión en la que abundó el presidente ABA, José Ángel Bodelón. La suma de todo esto hace que la situación tienda a que “el agricultor no se lleva un duro para casa”, convirtiendo las explotaciones en inviables.

Las dificultades se ven multiplicadas en el caso de la comarca de El Bierzo debido al minifundio, tal y como explicaron los convocantes en una rueda de prensa. En una finca pequeña, un sistema anti-helada, por ejemplo, la convierte en poco competitiva. Por ello, el responsable de la DO Manzana reineta del Bierzo, Agustín Valcarce, no dudó en hablar de la necesidad futura de la “concentración o reconcentración para crecer”.

Por su parte, el presidente de ABA dijo que era fácil ir convenciendo de la necesidad de este proceso a propietarios de fincas. José Ángel Bodelón aseguró que cuando se juntan por ejemplo fincas en una nueva, con caminos nuevos gratis y con el título de propiedad tramitado también de forma gratuita y se cuenta con un sistema de riego moderno, la concentración aumenta el valor de la finca. “Lo que no tiene valor es un zarzal y cada vez veo más”, dijo en referencia a la dinámica de abandono que sigue al fin de la rentabilidad del minifundio.

De 40 pesetas a 80 céntimos el litro de gasoil

La actividad agrícola ha sufrido en los últimos años un aumento en sus costes de producción. La reducción del IVA del combustible o de los productos fitosanitarios que se usan será una de las reclamaciones al Gobierno en la manifestación del próximo 2 de marzo. Según Agustín Valcarce, la generación anterior de agricultores, como su padre, mira con incredulidad sus facturas de gasoil.

Pero el desencanto de los agricultores también apunta a los seguros. Según el portavoz de ABA, las pólizas están subiendo directamente así como mediante “otra subida encubierta”. Tras años como el pasado, de heladas, al aumento en la póliza, el cual, dijeron, en algunos casos llega a ser del 50%, hay que sumar el descenso en la producción asegurada. Se asegura menos y por más dinero tras el mal año, por lo que consideran que está siendo penalizados por haber sufrido heladas.

Esta situación es cada vez peor hasta el punto que muchos agricultores consideran dejar de asegurar pues tiene que darse un siniestro total para que el seguro pague los costes de explotación.

La lucha contra especies como los conejos será otra de las reclamaciones de los agricultores. La presencia de estos roedores hace que lleguen a encontrarse, en palabras del presidente de ABA, “árboles literalmente comidos por los conejos”. Este problema afecta especialmente a las plantaciones de perales y manzanos.

Los daños causados por conejos ocurren en un porcentaje variable por parcelas aunque se destacarían zonas del municipio de Camponaraya y del de Posada. El problema está muy extendido y han percibido repuntes. La solución, que sería que se aumentaran las batidas, choca con la dificultad de que muchos focos se encuentran cerca de núcleos urbanos.

En cuanto a la limpieza de fincas, el presidente de ABA dijo no ver un recorrido jurídico mediante el que obligar a ello. Recuerdan que los propietarios “tendrían que limpiar pero la mayoría no lo hace”. Evitar el estado salvaje de una finca impide que los conejos hagan sus madrigueras y procreen en ellas.

Sufren costes por “razones sobrevenidas al agricultor”

El presidente de ABA, José Ángel Bodelón, comentó que mientras a un vehículo particular no hay que hacerle cambios “de la noche a la mañana”, muchos tractores han tenido que ser objeto de inversiones que se les obliga a hacer. Estas “razones sobrevenidas al agricultor”, recuerdan, se hacen sobre “una maquinaria que es muy cara” y son de obligado cumplimiento porque, si no, “el tractor no pasa la ITV”.

Esta es la razón por la que, según los representantes del campo, ha habido explotaciones de personas cercanas a la edad de jubilación que han echado el cierre en los últimos 3, durante los cuales el número de miembros de la asociación ABA ha seguido manteniéndose entre 300 y 350. Al exigirle inversiones “bestiales”, ese coste se suma a los demás y termina por hacer inviable la explotación.

El campo se manifestará en la ciudad, en este caso Ponferrada, el próximo día 2 y desde ABA esperan “contar con el apoyo de todo el mundo”. De hecho, se espera congregar a cerca de 200 vehículos. Los tractores se concentrarán a las 11.30 horas en el aparcamiento del estadio de fútbol del Toralín para iniciar un recorrido que pasará, entre otros lugares, por la plaza de Julio Lazúrtegui, plaza Luis del Olmo, Museo del Ferrocarril y avenida de la Libertad para concluir en el Toralín, donde se dará lectura a la tabla de reivindicaciones y tendrán lugar los discursos de los responsables sindicales.