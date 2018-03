Los agricultores exigen en Ponferrada indemnizaciones por los daños causados por la plaga de conejos

Concentración de protesta de Asaja frente a la sede de la Junta en Ponferrada, por la falta de medidas contra la plaga de conejos. / C. Sánchez

Más de un centenar de agricultores se concentró este miércoles a las puertas de la delegación de la Junta en Ponferrada para exigir a los responsables de la Consejería de Agricultura y Ganadería que aprueben la declaración de plaga agrícola como primera medida para combatir la sobrepoblación de conejos que afecta a frutales y viñedos de la comarca del Bierzo. Ataviados con máscaras de conejo, los agricultores convocados por Asaja reclamaron además que se pongan en marcha indemnizaciones para paliar los daños provocados por esta especie cinegética.

El responsable provincial de Asaja en León y secretario regional de la organización agraria, José Antonio Turrado, consideró que la “nula voluntad” de la Junta para aprobar esta declaración de plaga se debe al “coste político” asociado a la medida. Según Turrado, “esta medida contemplada en la Ley Agraria es lo que procede en este momento”. “No hay ningún impedimento legal”, insistió.

En ese sentido, el responsable provincial de Asaja valoró la “interlocución constante” con el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, con quién el sindicato agrario volverá a reunirse mañana en Valladolid, aunque mostró sus sospechas de que esos encuentros tienen como “única finalidad” evitar las movilizaciones del sector ante la “falta de medidas concretas”.

“La administración está esperanzada de que los conejos desaparezcan por sí solos, pero no se puede fiar todo a eso”, recalcó Turrado, que avanzó que Asaja pedirá a los alcaldes de la comarca que revisen las ordenanzas municipales y tomen medidas para evitar la proliferación de fincas abandonadas, ya que son lugares que sirven de “reservorio” a los conejos, explicó.

En la misma línea, destacó la “situación muy particular” de la comarca del Bierzo respecto a otras zonas de la Comunidad, ya que mientras en otras zonas la plaga de conejos ha afectado principalmente a especies herbáceas, en la comarca los daños se han producido principalmente en “cultivos permanentes”, como los viñedos y los frutales. Por ello, Asaja reclamará que las medidas que tomen las administraciones se apliquen primero en el Bierzo y luego en el resto de Castilla y León, aseguró Turrado.

Reivindicaciones

Además del problema causado por la proliferación de conejos, la organización agraria aprovechó la concentración para poner sobre la mesa una serie de reivindicaciones propias de la comarca. “La industria agroalimentaria del Bierzo no es nada sin el sector primario, que está siendo muy olvidado a pesar de las múltiples visitas de la Consejería”, explicó Turrado.

En esa línea, el responsable provincial de Asaja incidió en la necesidad de mejorar el condicionado de los seguros agrarios y reclamó medidas para mejorar el saneamiento ganadero o para luchar contra las fincas abandonadas. Además, consideró que los programas de desarrollo rural de la Junta no están equilibrando las ayudas correspondientes a la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea. “En el Bierzo los agricultores no cobran esas ayudas de la PAC”, recordó Turrado, que advirtió que la concentración de hoy “no tiene por qué ser el último acto de protesta” del sindicato agrario si no se atienden sus “justas peticiones”.