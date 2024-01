Los alcaldes del PP firmarán un manifiesto para denunciar “el proceso destituyente de Sánchez con los independentistas”

Reunión que en la sede nacional de Génova 13 ha mantenido el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, con los alcaldes de los principales municipios españoles gobernados por los populares. / PP Ponferrada

El alcalde de Ponferrada ha asistido, en su condición de miembro de la Junta directiva nacional del Partido Popular, a la reunión que en la sede nacional de Génova 13 ha mantenido el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, con los alcaldes de los principales municipios españoles gobernados por los populares. “Constatamos una preocupación de gran parte de la ciudadanía, que nosotros compartimos, por la quiebra del principio de igualdad de todos los españoles constitucionalmente consagrado en beneficio de unos pocos en los territorios que dan apoyo independentista al gobierno de Pedro Sánchez. Frente a esa discriminación y al impulso socialista de la desigualdad, los alcaldes populares ofrecemos unas políticas inclusivas que hagan iguales a todos los españoles en todo el territorio nacional”.

“De la misma forma que el equipo de gobierno actual está haciendo un gran esfuerzo por lograr el desarrollo armónico y simétrico de todo el municipio, frente a la política socialista de los años anteriores de preocuparse solo por algunas zonas de Ponferrada, a nivel nacional existe un proyecto de integración frente a otro de desarticulación del Estado y de la nación española. Este ha sido un acto de alcaldesas y alcaldes en defensa de la igualdad de los españoles”, aseguraba el PP de Ponferrada en una nota enviada a los medios de comunicación.

“Muchos españoles se sienten discriminados cuando el gobierno socialista condona deudas a unos territorios sí y a otros no, realiza transferencias presupuestarias extraordinarias a unos sí y a otros no, mimará en los presupuestos a unos sí y a otros no, o está pensando en romper la caja única de la Seguridad Social y el carácter redistribuidor y solidario de los presupuestos y del gasto público en favor de unos sí y otros no, solo por su interés personal y partidista. Una vez que se ha demostrado que la amnistía no es pago suficiente para los independentistas que sostienen su gobierno, no podemos aceptar que todas esas prebendas para algunos impliquen perjuicios financieros y pérdida de apoyos presupuestarios para otros, porque al final los ciudadanos de Ponferrada terminan pagando la compra de apoyos parlamentarios en Cataluña o el País Vasco”, señalan en el escrito.

“Respaldamos con plena convicción la exigencia de Feijóo al gobierno socialista para anteponer la necesidad de servir a las personas antes que a las siglas y anteponer el interés general al personal y al de su partido para seguir en el gobierno a cualquier coste. Los ponferradinos ni lo quieren, ni tienen que ser los paganos de la estrategia socialista por contentar a los que le sostienen en el poder. Ni la igualdad ni la solidaridad que queremos para los ponferradinos pueden sufrir semejante atropello por parte del gobierno socialista de Madrid y de los socialistas de aquí que callan ante esta situación”, concluyen.