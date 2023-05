Los celadores del Hospital El Bierzo vuelven a manifestarse tras "no avanzar nada" en sus reivindicaciones

Celadores manifestándose en el Hospital El Bierzo. / EBD

Los celadores del Hospital El Bierzo han vuelto a manifestarse a las puertas del centro tras un parón de tres meses en el que daban "un voto de confianza" a la Gerencia para llegar a un acuerdo con las reivindicaciones de este colectivo. "Nos vemos obligados de nuevo a volver a salir a la puerta del hospital con las mismas reivindicaciones que teníamos en un principio porque después de varias reuniones donde se adquirió un compromiso con la Gerencia para avanzar en distintos puntos, no hemos avanzado nada", sostiene Mari Luz, portavoz de los SAC.

Entre las reivindicaciones se encuentra el turno rotatorio de quirófano; que en los procesos que afecten al personal sean claros y transparentes y los protocolos estén por escrito; y que se solventen las deficiencias que hay tanto en la institución como en el mobiliario, apunta Mari Luz. "Las camillas en urgencias no frenan, las camas no funcionan, los ascensores se paran, la limpieza no es buena", señala la portavoz.

La plantilla que hay ahora mismo en el hospital cuenta con 116 celadores, y calculan que serían necesarios otros 8 más, aunque de no aumentar la plantilla, "hay otras vías en cuanto a la organización que podrían solventar la situación".

Por todo ello, los celadores del Hospital El Bierzo se manifestarán cada jueves a las 13:00 horas "hasta que tengamos un avance en las reivindicaciones".