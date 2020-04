Los centros de ancianos de Castilla y León registran casi nueve de cada diez nuevos contagios

La consejera de Sanidad, Verónica Casado / Ical

Castilla y León alcanza ya los 13.180 casos confirmados de coronavirus Covid-19, al registrar 552 nuevos en las últimas 24 horas, lo que supone un repunte del 4,3 por ciento frente a los positivos de la jornada anterior por el incremento de las pruebas tanto entre las personas con síntomas en todas las provincias pero, sobre todo, en las residencias sociosanitarias. No en vano, el número de positivos en este tipo de centros (sobre todo, de mayores) subió en 475 personas en un solo día, al pasar de 2.799 a 3.274. Es decir, casi nueve de cada diez nuevos casos confirmados en el último recuento procede de las residencias de ancianos. Los fallecimientos por este virus se elevan a 1.337, con otros 38 nuevos.

En su comparecencia diaria telemática, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, -quien estuvo acompañada del titular de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones– destacó el dato de 255 altas hospitalarias desde el anterior recuento, por lo que hay más altas que ingresos. En lo que va de crisis sanitaria, se han dado un total de 4.521 altas. Eso sí, reiteró que las altas de de las UCIs van más lentas puesto que la estancia media en estas unidades ronda las tres semanas.

Además, Casado reiteró, según recogió Ical, que no es el momento de realizar ningún tipo de desescalada en Castilla y León y demandó continuar con la cuarentena social y extremar las medidas de prevención. No en vano, subrayó que el registro de enfermedades de declaración obligatoria Medora de Atención Primaria, que incluye entre casos confirmados de Covid-19 mediante las pruebas diagnósticas de PCR y posibles, a día de hoy, asciende a un total de 35.850, tras aumentar en 1.472 (frente a los 1.147 del recuento anterior). “Debemos seguir en casa porque es lo que nos ha permitido la mejora y esperemos que la Semana Santa y la incorporación al trabajo no incrementen los casos”, aseveró.

Además, hay 2.040 profesionales aislados positivos y ya se han incorporado a su puesto de trabajo 612. Por otro lado, desde el inicio del estado de alarma por la crisis sanitaria, se han realizado 43.486 pruebas diagnósticas PCR, con la técnica molecular.

A día de hoy hay 1.785 personas ingresadas en los hospitales de la Comunidad, de ellas 1.481 en planta y 304 en las unidades de cuidados intensivos (UCI), con cuatro menos que ayer. En este sentido, los ingresados en las UCIs representan el 17 por ciento del total de las hospitalizaciones.

Las UCIs cuentan en la Comunidad con 532 camas extendidas, de las que 304 están ocupadas por enfermos Covid-19. Sobre la ocupación, en Ávila son 12 camas de 22; en Burgos, 46 de 82 existentes; en León, 36 de 59; en El Bierzo, diez de 18; en Palencia, 22 de 32 camas; en Salamanca, 44 de 93; en Segovia, 21 de 27; en Soria, 18 de 27; en el Clínico de Valladolid, 41 de 80; en el Río Hortega de Valladolid, 43 de 61; en Zamora, 10 de 25.

Los hospitales tienen una tasa de ocupación del 54 por ciento y del 68 por ciento en las UCIs extendidas. Eso sí, Casado señaló que las UCIs tienen un uso muy superior al normal al estar extendidas en otras áreas de los hospitales, lo que supone contar con más medios y más profesionales de otros servicios. La consejera cifró que las unidades de cuidados intensivos de la Comunidad han incrementado sus recursos entre un 170 y un 250 por ciento.

785 muertos por Covid en residencias

Respecto de las residencias de mayores, centros de personas con discapacidad y viviendas tuteladas en Castilla y León (que suman 1.214 instalaciones), los fallecidos son 2.057, de ellos 785 con la prueba confirmada de Covid-19 y 1.017 con síntomas compatibles con la enfermedad. Por otro lado, hay 3.274 residentes positivos al virus (frente a los 2.799 de ayer) y 1.855 se encuentran aislados por síntomas y otros 5.587 están en aislamiento preventivo sin síntomas.