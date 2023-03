Los ciudadanos de Castilla y León confían más en prensa local que en nacional

Anuario 2022 de El Bierzo Digital. / EBD

Los ciudadanos de Castilla y León confían más en la prensa de ámbito local, la de proximidad, que en la de alcance nacional, con cotas de confianza y credibilidad que superan la media española en este aspecto, siete puntos por encima. Asimismo, interesa más la política local (80 por ciento), además de la internacional y sociedad (70 por ciento), prácticamente la misma proporción que en el conjunto de España.

Esta es la principal conclusión de un estudio sobre 5.000 muestras elaborado por la Fundación AXA, Metroscopia y el Foro Periodismo 2030, que ha presentado este lunes en Valladolid el periodista Fernando Jáuregui dentro de un acto organizado por la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC).

La mayor parte de los consultados creen que pueden detectar informaciones falsas, prefieren las noticias locales, de ámbito internacional y de tipo social sobre la de dimensión nacional, y conceden una mayor credibilidad a la radio y a la prensa por delante de las cadenas televisivas.

La televisión es la primera fuente

No obstante, el 84 por ciento elige la televisión como primera fuente informativa, seguida de los medios digitales (50 por ciento) y a mayor distancia por las redes, radio y prensa de papel en último lugar.

Un 32 por ciento de los encuestados en Castilla y León confía más en los medios de información privado (32 por ciento) que en los públicos (19 por ciento), y en el primero de los casos se decantan por cabeceras históricas, de trayectoria más que centenaria (49 por ciento).

Castilla y León, según este estudio, censa seis cabeceras con más de un siglo de vigencia (El Norte de Castilla, El Adelantado de Segovia, Diario de León, La Gaceta de Salamanca, Diario de Burgos y Diario de Ávila), la que más en España por detrás de Galicia, con una más.

Esta predilección por las cabeceras centenarias obedece a la tradición, influencia y asentamiento durante décadas, inseparable durante varias generaciones: proximidad y continuidad que desembocan en una mayor confianza.

Gran confianza en la información de los medios

Casi la mitad de las respuestas (43 por ciento) consideran que los medios dispensan una información veraz y fiable, aunque la desconfianza también ocupa una proporción importante (25 por ciento), pero por es abrumadora mayoría (69 por ciento) la que piensa que los medios de Castilla y León reflejan a las claras su línea editorial.

El 85 por ciento siente que se encuentra bien o bien informado, a la cabeza de la media nacional, y se sienten seguros frente a los bulos o noticias falsas que creen detectar (81 por ciento).

Brecha generacional en el uso de las redes

En cuanto a las redes sociales, éstas no suscitan grandes adhesiones (una desconfianza del 70 por ciento), principalmente entre el lector de mayor edad.

Un 47 por ciento de los encuestados entre 18 y 29 años elige la red social Tik Tok, mientras que los mayores de 65 años afirman que no la han utilizado jamás. Un 41 por ciento de los encuestados no han usado nunca Instagram, un 24 por ciento no ha manejaado Youtube y un 73 por ciento desconoce el uso de Twitch.

El grado de certeza o de seguridad en el manejo de las redes sociales se sitúa en el 42 por ciento, cinco puntos por debajo de la media nacional, y un 41 por ciento de los castellanoleoneses afirman que sienten poca o ninguna seguridad.

Buena parte de esa desconfianza deriva de la creencia de que las redes sociales no son libres e independientes del todo, como responde el 51 por ciento en Castilla y León, frente al 54 por ciento del resto de España, casi en sintonía.

Pago por información como garantía

Acceden por tanto a la necesidad de pagar (40 por ciento) por acceder a una información veraz, fiable y de calidad, al considerar que la gratuidad no garantiza esos valores, mientras que el 34 por ciento rechaza el pago.

El 22 por ciento de los consultados en Castilla y León no entiende que no exista una mediación del periodista cuando algún protagonista de actualidad utiliza las redes para lanzar su mensaje directamente, frente al 31 por ciento que lo considera positivo.

En cuanto al uso del teléfono móvil como cauce informativo, el 57 por ciento cree que no resulta fiable como medio de información si no hay un periodista de por medio.